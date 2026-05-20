Doumbia dal Venezia allo Sporting, affare definito: cifre e clausola | CM

Il centrocampista di Treviglio lascerà l’Italia dopo aver trascinato la squadra di Stroppa alla promozione diretta in Serie A

Il blitz in Italia dello Sporting CP, raccontato da Calciomercato.it, è stato decisivo. L’affare tra il club portoghese, che temeva la concorrenza dell’odiato Benfica oltre che dei club di Premier, e il Venezia si è di fatto concluso. Il centreocampista di Treviglio, il migliore in assoluto (8 gol e 6 assist) del campionato di B di quest’anno, giocherà in Portogallo nella prossima stagione.

Come raccolto da CM.IT, il Venezia incasserà 20 milioni di euro più altri possibili 6 milioni di bonus. Per la società fresca di ritorno in Serie A si tratta di una super plusvalenza, considerato che lo pagò appena 1 milione nell’estate 2024.

Il 22enne originario della Costa d’Avorio, invece, firmerà un contratto di cinque anni. Come di consueto da quelle parti, in esso sarà inserita una clausola risolutiva. Probabilmente da 80 milioni di euro.