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Doumbia dal Venezia allo Sporting, offerta ufficiale in arrivo: i dettagli | CM

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Issa Doumbia, stella del Venezia, è pronto a cambiare maglia in vista della prossima stagione con lo Sporting che vuole chiudere subito per il talento dei lagunari.

Doumbia esulta dopo un gol col Venezia
Svolta imminente per Doumbia: confermata l’anticipazione di CM (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il direttore sportivo dello Sporting sarà a Milano nella giornata di lunedì per provare a chiudere l’affare portando in Portogallo il calciatore italiano mettendo sul piatto un’offerta importante al Venezia.

15 milioni di euro più bonus (per un totale di circa 20 milioni totali) è l’offerta della squadra lusitana, pronta a portare nel campionato portoghese una delle stelle dell’ultimo campionato di Serie B che ha visto Doumbia trionfare con il suo Venezia allenato da Giovanni Stroppa.

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