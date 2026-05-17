Doumbia dal Venezia allo Sporting, offerta ufficiale in arrivo: i dettagli | CM

Issa Doumbia, stella del Venezia, è pronto a cambiare maglia in vista della prossima stagione con lo Sporting che vuole chiudere subito per il talento dei lagunari.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il direttore sportivo dello Sporting sarà a Milano nella giornata di lunedì per provare a chiudere l’affare portando in Portogallo il calciatore italiano mettendo sul piatto un’offerta importante al Venezia.
15 milioni di euro più bonus (per un totale di circa 20 milioni totali) è l’offerta della squadra lusitana, pronta a portare nel campionato portoghese una delle stelle dell’ultimo campionato di Serie B che ha visto Doumbia trionfare con il suo Venezia allenato da Giovanni Stroppa.