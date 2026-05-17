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Pagelle Atalanta-Bologna 0-1, i voti della sfida: bergamaschi ufficialmente in Conference League

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L’Atalanta perde in casa contro il Bologna per 0-1, ma conquista matematicamente l’accesso alla prossima Conference League con i rossoblu che ora possono solamente cercare di proteggere l’ottavo posto in classifica che significherebbe partire dagli ottavi di finale della Coppa Italia.

Raffaele Palladino
I voti di Atalanta-Bologna di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Una partita senza grandi emozioni fino a un quarto d’ora dalla fine del match con il Bologna che, nel finale, trova la rete del vantaggio grazie a Riccardo Orsolini che porta in casa rossoblu tre punti importanti per quello che riguarda la preparazione della prossima stagione.

La vittoria degli uomini di Italiano, infatti, avvicina i rossoblu all’ottavo posto in classifica, un risultato che permetterebbe al Bologna di non dover passare per i preliminari di Coppa Italia, ma di partire direttamente dagli ottavi di finale. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Atalanta-Bologna 0-1, rossoblu all’ottavo posto

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Scalvini 6, Djimsiti 6, Ahanor 5,5; Zappacosta 5,5 (88′ Kolasinac sv), De Roon 6 (63′ Pasalic 5,5), Ederson 6, Zalewski 6 (63′ Musah 5,5); De Ketelaere 5,5 (82′ Bakker sv), Raspadori 5,5 (63′ Sulemana 5,5); Krstovic 5,5. Allenatore: Palladino.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6,5; Joao Mario 6, Helland 6,5, Heggem 6,5, Miranda 7; Freuler 6, Ferguson 6, Pobega 5,5 (69′ Moro 6); Bernardeschi 5,5 (69′ Orsolini 7), Castro 6 (69′ Dallinga 6), Rowe 6,5 (88′ Dominguez sv). Allenatore: Italiano.
ARBITRO: Perenzoni.
AMMONITI: Pasalic, Pobega
MARCATORI: Orsolini

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