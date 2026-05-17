Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Sinner vince a Roma per la prima volta: altro record e blinda il numero uno in classifica ATP

Foto dell'autore

Primo successo in carriera per Jannik Sinner a Roma con il tennista italiano che batte in due set Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4.

Jannik Sinner
Sinner vince a Roma ed è sempre più numero 1 in classifica ATP (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo un inizio di match con qualche piccola difficoltà Jannik Sinner si aggiudica la vittoria sul tennista norvegese in due set, allungando ancora una volta di più su Carlos Alcaraz per quello che riguarda la corsa in classifica ATP, avendo ora quasi 3000 punti di vantaggio sullo spagnolo. Jannik sale a quota 14700, mentre Alcaraz è sceso a 11960, avendo perso i punti guadagnati lo scorso anno proprio nel torneo di Roma, vinto dallo spagnolo nel 2025.

Per la prima volta Sinner vince a Roma e conquista in carriera tutti i Masters 1000 del circuito, il sesto consecutivo per quello che riguarda il momento d’oro dell’azzurro che ora punta con fiducia al Roland Garros, secondo Slam del 2026, dopo che il primo è stato vinto da Carlos Alcaraz in Australia.

L’appuntamento con Sinner è per il Roland Garros, torneo nel quale non sarà presente, ancora una volta, Carlos Alcaraz con lo spagnolo che sta lavorando per provare a tornare in campo a Wimbledon e provare ad essere al meglio in occasione del terzo torneo Slam del 2026.

2862

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

2 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

3 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1