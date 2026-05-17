Sinner vince a Roma per la prima volta: altro record e blinda il numero uno in classifica ATP

Primo successo in carriera per Jannik Sinner a Roma con il tennista italiano che batte in due set Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4.

Dopo un inizio di match con qualche piccola difficoltà Jannik Sinner si aggiudica la vittoria sul tennista norvegese in due set, allungando ancora una volta di più su Carlos Alcaraz per quello che riguarda la corsa in classifica ATP, avendo ora quasi 3000 punti di vantaggio sullo spagnolo. Jannik sale a quota 14700, mentre Alcaraz è sceso a 11960, avendo perso i punti guadagnati lo scorso anno proprio nel torneo di Roma, vinto dallo spagnolo nel 2025.

Per la prima volta Sinner vince a Roma e conquista in carriera tutti i Masters 1000 del circuito, il sesto consecutivo per quello che riguarda il momento d’oro dell’azzurro che ora punta con fiducia al Roland Garros, secondo Slam del 2026, dopo che il primo è stato vinto da Carlos Alcaraz in Australia.

L’appuntamento con Sinner è per il Roland Garros, torneo nel quale non sarà presente, ancora una volta, Carlos Alcaraz con lo spagnolo che sta lavorando per provare a tornare in campo a Wimbledon e provare ad essere al meglio in occasione del terzo torneo Slam del 2026.