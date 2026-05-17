Nome e cognome del giocatore già preso dall’Inter: “Ha potenzialità enormi”

L’acquisto è stato anche ufficializzato dal club nerazzurro

L’Inter è la squadra più forte della Serie A, ma anche quella meglio strutturata e organizzata dal punto di vista societario. Non a caso sul mercato sa quasi sempre muoversi meglio e prima della concorrenza. Lo scorso gennaio, per esempio, ha bruciato quella di diversi club (anche di Serie A) mettendo le mani sul miglior giocatore della prima parte di stagione del campionato di B.

Parliamo di Yanis Massolin, che poi ha affrontato molte difficoltà nella seconda parte dell’anno ma che rimane un elemento di ottima qualità che anche a grandi livelli potrebbe dire la sua. In tal senso hanno notevole valore le dichiarazioni a ‘Sportitalia’ di Giovanni Stroppa, l’allenatore del Venezia che ha dominato il campionato centrando la promozione diretta in massima serie.

“I cinque giocatori pronti per il grande salto? Se guardo ai profili incontrati e allenati – ha risposto Stroppa – dico Busio, Kike Perez e Doumbia fra i miei ragazzi, poi Ghedjemis e Kvernadze del Frosinone. Aggiungo anche Yanis Massolin – sottolinea il mister dei lagunari – l’Inter ci ha visto lungo, ha potenzialità fisiche e tecniche enormi“.

I dettagli dell’operazione Massolin

Massolin è ufficialmente dell’Inter dallo scorso 2 febbraio. I nerazzurri lo hanno lasciato in prestito al Modena fino al termine della stagione, con Chivu che lo valuterà attentamente nel prossimo ritiro. L’operazione per il centrocampista classe 2002 francese è costata circa 3,5 milioni più bonus, che potrebbero far lievitare il prezzo a 7-8 milioni. Inclusa pure una percentuale (10%) sulla futura rivendita.