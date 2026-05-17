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Galatasaray e Chelsea su Rowe: super offerta al Bologna per l’inglese

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Uno degli uomini migliori nella stagione del Bologna è stato sicuramente Jonathan Rowe con l’inglese che, dopo un inizio di stagione sottotono, è riuscito a prendersi la squadra sulle spalle riuscendo a spingerla fino ai quarti di finale di Europa League.

Jonathan Rowe
Il Bologna potrebbe salutare Rowe (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’obiettivo concreto in casa rossoblu per questo finale di stagione è quello di provare a conservare l’ottavo posto in classifica che significherebbe saltare i turni preliminari di Coppa Italia e partire dagli ottavi di finale. Troppo complicato provare a centrare il settimo posto in classifica per il quale servirebbe una vittoria con tre gol di scarto sull’Atalanta e il successo contro l’Inter contemporaneo alla sconfitta dei bergamaschi contro la Fiorentina.

Senza coppe europee, però, è probabile che il club dia l’ok alla partenza di almeno uno dei gioielli presenti in rosa con Jonathan Rowe che ha diverse offerte. Il Resto del Carlino ha fatto il punto sull’attaccante inglese che sarebbe finito nel mirino sia del Galatasaray che del Chelsea con i londinesi che sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 35 milioni di euro per il gioiello rossoblu.

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