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Muharemovic all’Inter, arriva l’annuncio: “Operazione top”

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Il difensore bosniaco ex Juve è stato una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno

Per Muharemovic all’Inter arriva l’importante ‘benedizione’ di Edin Dzeko, ex bomber nerazzurro ma anche capitano di quella Bosnia dove ormai gioca stabilmente il difensore di proprietà del Sassuolo.

Grafica Muharemovic
Muharemovic all’Inter, arriva l’annuncio: “Operazione top” (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Sarebbe un’operazione top, sia per l’Inter che per il giocatore – ha dichiarato Dzeko, fresco di promozione in Bundesliga con lo Schalke 04, a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Conosco molto bene Tarik, è pronto per il grande salto”. Come rivelato da Calciomercato.it, dopo quello con il classe 2003 i nerazzurri hanno raggiunto un accordo di massima pure con il Sassuolo.

L’affare non si può ancora definire concluso, ma senz’altro si viaggia spediti verso la fumata bianca. Alla Juve, come noto, andrebbe il 50% sul prezzo finale. Non è detto che Muharemovic escluda Solet, anzi le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di un’Inter intenzionata a piazzare il doppio colpo. Avrebbe già un’intesa col difensore francese, in attesa di trovarla anche con l’Udinese.

Il reparto arretrato del club neo Campione d’Italia subirà delle modifiche significative, sicuri di andare via Acerbi e Darmian, in bilico Bastoni e Carlos Augusto. Per quanto riguarda de Vrij, pure lui in scadenza, sono in corso dei colloqui per un possibile rinnovo annuale.

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