PAGELLE E TABELLINO Roma-Lazio 2-0: Mancini regala lo sprint Champions a Gasperini

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 37° giornata del campionato di Serie A

La Roma batte la Lazio nel derby della capitale, valevole per la 37esima e penultima giornata di campionato. Gli uomini di Gasperini, sorretti dall’appoggio del proprio pubblico, continuano la loro marcia in classifica nella corsa ad un posto in Champions League. Niente da fare per i biancocelesti di Sarri, che dopo il ko nella finale di Coppa Italia, perdono anche la sfida con i rivali cittadini.

La gara inizia in un ambiente surreale, mai visto in un derby: da una parta cinquantamila tifosi entusiasti e carichi a pallettoni pronti a sostenere una squadra reduce da una lunga serie di vittorie; dall’altra, un intero settore vuoto, con una tifoseria al culmine di una contestazione sempre più accesa. Gasperini rilancia Dybala dal primo minuto, Sarri è costretto ad affidarsi in porta a Furlanetto, venti presenze in Lega Pro e nessuna gara disputata tra serie A e serie B.

Nel primo tempo la Lazio fa la gara: Basic spreca almeno due ripartenze, Dia scivola a tu per tu con Svilar e Cancellieri e Noslin creano due buone occasioni. La più grande occasione la crea Gila, che svetta di testa su una palla inattiva e manda il pallone a pochi centimetri dal palo. La Roma si fa vedere solo da palla inattiva: prima Furlanetto devia in corner un maldestro intervento di Nuno Tavares (che rischia l’autorete), poi blocca un tentativo velleitario di El Aynaoui. Quando la prima frazione sembra sul punto di spegnersi, arriva il gol giallorosso: Mancini svetta su corner e batte la difesa biancoceleste. Secondo gol del difensore giallorosso nelle stracittadine.

La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo: la Lazio fa la gara e crea due occasioni, con Nuno Tavares (che cicca il tiro) e Cancellieri, che impegna Svilar. Sarri inserisce Dele Bashiru e Maldini per Taylor e Dia. La Roma si rende pericolosa con Malen: girata respinta da Furlanetto. La Roma cresce, la Lazio sembra essere in affanno. Furlenetto salva su Dybala, poi non può nulla sul corner battuto in area e sul quale svetta ancora Mancini: doppietta per il difensore giallorosso e della Nazionale. Gli animi si scaldano: parapiglia tra Wesley e Rovella, che Maresca punisce con un doppio rosso. Gli animi, si spengono: Gasperini sostituisce Malen e Mancini con Soulé e Ziolkowsky, Sarri inserisce Pedro, Maldini e Isaksen. Nella Roma si rivede Dovbyk, che ha il tempo di colpire un legno in contropiede.

Roma – Lazio, top e flop

Mancini 8: Il protagonista assoluto della stracittadina: due gol, uno per tempo, per regalare ai giallorossi tre punti d’oro in zona Champions.

Wesley 5: In campo si era visto poco ed ha commesso diversi errori in palleggio. Perde la testa e rimedia un rosso evitabile, quando la partita sembrava ormai all’epilogo.

LAZIO

Furlanetto 6,5: All’esordio assoluto in Serie A, sfodera una prestazione più che positiva, respingendo i tentativi di Malen, Dybala e di Nuno Tavares (che rischia l’autogol). Incolprvole sulle due reti giallorosse.

Gila 4,5: Si fa anticipare due volte da Mancini sui due gol della Roma. Responsabilità evidenti, nei due episodi chiave della gara.

Roma-Lazio, le pagelle

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 8, Ndicka 6 (36′ Rensch 6), Hermoso 6,5; Celik 6,5, El Aynaoui 6, Pisilli 5,5 (46′ El Shaarawy 5,5), Wesley 5; Dybala 6,5, Cristante 6; Malen 6,5. Allenatore: Gian Piero Gasperini

LAZIO (4-3-3): Furlanetto 6,5; Marusic 5, Gila 4,5, Provstgaard 6, Tavares 5; Basic 5, Rovella 5, Taylor 5,5 (61′ Dele-Bashiru 5); Cancellieri 5,5, Dia 5 (61′ Maldini 5,5), Noslin 6. Allenatore: Maurizio Sarri

Roma-Lazio, il tabellino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka (36′ Rensch), Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli (46′ El Shaarawy), Wesley; Dybala, Cristante; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor (61′ Dele-Bashiru); Cancellieri, Dia (61′ Maldini), Noslin. Allenatore: Maurizio Sarri

AMMONITI – Taylor, Cancellieri, Hermoso, Tavares

ESPULSI – Rovella, Wesley