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Pagelle Genoa-Milan 1-2, i voti: Athekame decisivo, delude De Winter

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Si è appena conclusa una delle gare più attese della 36esima giornata di Serie A: ecco tutto quello che c’è da sapere. 

Il Milan vince sul campo del Genoa in una delle sfide più attese della 37esima giornata di Serie A. I rossoneri si impongono per 2-1 grazie al penalty messo a segno da Nkunku al minuto 51 e alla rete di Athekame a pochi istanti dalla fine, mentre per i padroni di casa va a segno Vazquez. Un successo preziosissimo per la squadra allenata da Max Allegri che torna prepotentemente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Genoa gioca una buona gara, ma alla lunga viene fuori la migliore qualità e organizzazione del Milan che, dunque, vince nel momento cruciale della stagione. Ecco tabellino e voti di Genoa-Milan:

GENOA: Bijlow 6,5; Ellertsson 6, Marcandalli 6,5, Otoa 6, Vasquez 7; Frendrup 6, Amorim 5,5 (91′ Martin sv), Malinovsky 5,5; Baldanzi 6 (64′ Ekhator 5,5) Vitinha 5,5; Colombo 5,5 (85′ Ekuban sv). All. De Rossi 5,5

MILAN: Maignan 6; Tomori 6 (76′ De Winter 5), Gabbia 6,5, Pavlovic 6; Athekame 7, Fofana 6 (68′ Ricci 6), Jashari 5,5 (86′ Loftus-Cheek sv), Rabiot 6,5, Bartesaghi 6; Nkunku 7 (76′ Pulisic 6,5), Gimenez 5 (68′ Fullkrug 6). All. Allegri 6,5

AMMONITI: Bijlow, Vitinha (G), Gabbia, Tomori, Ricci (M)

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