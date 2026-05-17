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PAGELLE e TABELLINO Juventus-Fiorentina 0-2: harakiri Spalletti, fischi e Champions lontanissima

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Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valido per la 37° giornata del campionato di Serie A. Ndour e Mandragora stendono la squadra di Spalletti

Crolla in casa la Juventus contro la Fiorentina, con i bianconeri che escono tra i fischi dell’Allianz Stadium e che dice praticamente addio alla qualificazione in Champions League.

Pagelle Juve-Fiorentina, male Koopmeiners
Koopmeiners, tra i peggiori in campo (Ansa) – Calciomercato.it

Clamoroso tonfo della formazione di Spalletti, trafitta con un gol per tempo da Ndour e come all’andata dal neo-entrato Mandragora. Malissimo Koopmeiners, Di Gregorio ancora una volta incerto. Anche l’attacco non funziona (Yildiz e Vlahovic non pervenuti), McKennie tra i pochi a salvarsi. 

Ndour guida i viola, mentre Vanoli fa lo scherzetto alla Juve: la Fiorentina si toglie una soddisfazione dopo un campionato sotto le attese.

Pagelle, Top e Flop di Juve-Fiorentina: Yildiz e Vlahovic spenti, Ndour trascina la ‘Viola’

JUVENTUS

TOP: McKennie 6 – Ancora una volta cambia 3-4 ruoli durante l’arco della gara ed è uno dei pochissimi a salvarsi della Caporetto bianconera. A inizio ripresa prova la sortita in area viola ma viene murato da De Gea.

FLOP: Koopmeiners 4,5 – Macchinoso e inconcludente, Spalletti gli dà un’altra possibilità considerando le condizioni non ottimali di Thuram. L’olandese delude nuovamente e fa scena muta nel cuore dello scacchiere bianconero. Insieme a Di Gregorio confeziona la frittata sul vantaggio della Fiorentina con Ndour. 

  • Di Gregorio 4,5
  • Kalulu 5,5
  • Bremer 6
  • Kelly 5,5 (81′ Gatti SV)
  • Cambiaso 5 (69′ Thuram 5)
  • Locatelli 5
  • Koopmeiners 4,5 (46′ Boga 5,5)
  • Conceicao 5,5 (69′ Zhegrova 5)
  • McKennie 6
  • Yildiz 5 (90′ Miretti SV)
  • Vlahovic 5
  • All. Spalletti 4

FIORENTINA

TOP: Ndour 7,5 – Gela lo ‘Stadium’ dopo 34 minuti grazie a un perfetto inserimento sull’assist di Salomon, approfittando anche delle dormite di Koopmeiners e Di Gregorio. Quantità, polmoni e idee in mezzo al campo: presente e futuro della Fiorentina. 

FLOP: Piccoli 5 – Il peggiore nell’undici di Vanoli, che si arrabbia spesso e volentieri con il suo centravanti. Non trova mai lo spunto per aggirare la marcatura di Bremer e non dà il contributo sperato alla squadra. 

  • De Gea 7
  • Dodò 6
  • Pongracic 7
  • Ranieri 6,5 (64′ Comuzzo 6)
  • Gosens 5,5 (74′ Balbo 6)
  • Ndour 7,5
  • Fagioli 6,5 (64′ Gudmundsson 6)
  • Brescianini (64′ Mandragora 7)
  • Parisi 6 (32′ Harrison 6)
  • Piccoli 5
  • Salomon 6,5
  • All. Vanoli 7,5

ARBITRO: Massa 6

Serie A, il tabellino di Juventus-Fiorentina: crollo Spalletti, vincere il derby non basta

Adesso serve un miracolo sportivo alla Juventus per riacciuffare il pass Champions, considerando che tutte le rivali nella corsa all’Europa hanno centrato i tre punti nel mezzogiorno di fuoco della Serie A. Spalletti precipita addirittura al sesto posto: la ‘Vecchia Signora’ approccia male la gara contro un’ottima Fiorentina, che a Torino ha sciorinato la miglior prestazione stagionale. Vincere il derby all’ultima giornata (senza lo squalificato Bremer) non basterà: la Juve non ha più il destino nelle proprie mani. 

Le scelte di Spalletti per Udinese-Juventus
Crollo Juve e Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

Juventus-Fiorentina 0-2
34′ Ndour; 83′ Mandragora

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly (81′ Gatti), Cambiaso (69′ Thuram); Locatelli, Koopmeiners (46′ Boga); Conceicao (69′ Zhegrova), McKennie, Yildiz (90′ Miretti); Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Milik, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, David, Cabal. Allenatore: Spalletti

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri (64′ Comuzzo), Gosens (74′ Balbo); Ndour, Fagioli (64′ Gudmundsson), Brescianini (64′ Mandragora); Parisi (32′ Harrison), Piccoli, Solomon. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Fazzini, Fortini, Braschi, Fabbian. Allenatore: Vanoli

Arbitro: Massa (sez. Imperia)
VAR: Chiffi
Ammoniti: Pongracic (F), Bremer (J), Harrison (F)
Espulsi: –

Note: recupero 3′ e 7′; presenti 41.676 spettatori per la sfida dell’Allianz Stadium

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