PAGELLE e TABELLINO Juventus-Fiorentina 0-2: harakiri Spalletti, fischi e Champions lontanissima

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valido per la 37° giornata del campionato di Serie A. Ndour e Mandragora stendono la squadra di Spalletti
Crolla in casa la Juventus contro la Fiorentina, con i bianconeri che escono tra i fischi dell’Allianz Stadium e che dice praticamente addio alla qualificazione in Champions League.
Clamoroso tonfo della formazione di Spalletti, trafitta con un gol per tempo da Ndour e come all’andata dal neo-entrato Mandragora. Malissimo Koopmeiners, Di Gregorio ancora una volta incerto. Anche l’attacco non funziona (Yildiz e Vlahovic non pervenuti), McKennie tra i pochi a salvarsi.
Ndour guida i viola, mentre Vanoli fa lo scherzetto alla Juve: la Fiorentina si toglie una soddisfazione dopo un campionato sotto le attese.
Pagelle, Top e Flop di Juve-Fiorentina: Yildiz e Vlahovic spenti, Ndour trascina la ‘Viola’
JUVENTUS
TOP: McKennie 6 – Ancora una volta cambia 3-4 ruoli durante l’arco della gara ed è uno dei pochissimi a salvarsi della Caporetto bianconera. A inizio ripresa prova la sortita in area viola ma viene murato da De Gea.
FLOP: Koopmeiners 4,5 – Macchinoso e inconcludente, Spalletti gli dà un’altra possibilità considerando le condizioni non ottimali di Thuram. L’olandese delude nuovamente e fa scena muta nel cuore dello scacchiere bianconero. Insieme a Di Gregorio confeziona la frittata sul vantaggio della Fiorentina con Ndour.
- Di Gregorio 4,5
- Kalulu 5,5
- Bremer 6
- Kelly 5,5 (81′ Gatti SV)
- Cambiaso 5 (69′ Thuram 5)
- Locatelli 5
- Koopmeiners 4,5 (46′ Boga 5,5)
- Conceicao 5,5 (69′ Zhegrova 5)
- McKennie 6
- Yildiz 5 (90′ Miretti SV)
- Vlahovic 5
- All. Spalletti 4
FIORENTINA
TOP: Ndour 7,5 – Gela lo ‘Stadium’ dopo 34 minuti grazie a un perfetto inserimento sull’assist di Salomon, approfittando anche delle dormite di Koopmeiners e Di Gregorio. Quantità, polmoni e idee in mezzo al campo: presente e futuro della Fiorentina.
FLOP: Piccoli 5 – Il peggiore nell’undici di Vanoli, che si arrabbia spesso e volentieri con il suo centravanti. Non trova mai lo spunto per aggirare la marcatura di Bremer e non dà il contributo sperato alla squadra.
- De Gea 7
- Dodò 6
- Pongracic 7
- Ranieri 6,5 (64′ Comuzzo 6)
- Gosens 5,5 (74′ Balbo 6)
- Ndour 7,5
- Fagioli 6,5 (64′ Gudmundsson 6)
- Brescianini (64′ Mandragora 7)
- Parisi 6 (32′ Harrison 6)
- Piccoli 5
- Salomon 6,5
- All. Vanoli 7,5
ARBITRO: Massa 6
Serie A, il tabellino di Juventus-Fiorentina: crollo Spalletti, vincere il derby non basta
Adesso serve un miracolo sportivo alla Juventus per riacciuffare il pass Champions, considerando che tutte le rivali nella corsa all’Europa hanno centrato i tre punti nel mezzogiorno di fuoco della Serie A. Spalletti precipita addirittura al sesto posto: la ‘Vecchia Signora’ approccia male la gara contro un’ottima Fiorentina, che a Torino ha sciorinato la miglior prestazione stagionale. Vincere il derby all’ultima giornata (senza lo squalificato Bremer) non basterà: la Juve non ha più il destino nelle proprie mani.
Juventus-Fiorentina 0-2
34′ Ndour; 83′ Mandragora
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly (81′ Gatti), Cambiaso (69′ Thuram); Locatelli, Koopmeiners (46′ Boga); Conceicao (69′ Zhegrova), McKennie, Yildiz (90′ Miretti); Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Milik, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, David, Cabal. Allenatore: Spalletti
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri (64′ Comuzzo), Gosens (74′ Balbo); Ndour, Fagioli (64′ Gudmundsson), Brescianini (64′ Mandragora); Parisi (32′ Harrison), Piccoli, Solomon. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Fazzini, Fortini, Braschi, Fabbian. Allenatore: Vanoli
Arbitro: Massa (sez. Imperia)
VAR: Chiffi
Ammoniti: Pongracic (F), Bremer (J), Harrison (F)
Espulsi: –
Note: recupero 3′ e 7′; presenti 41.676 spettatori per la sfida dell’Allianz Stadium