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Bernardo Silva-Juve, spuntano le cifre: le condizioni per il sì

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Il centrocampista portoghese si appresta a dire addio al Manchester City: i bianconeri sono pronti ad affondare il colpo. 
Ormai non è più un mistero. Si chiama Bernardo Silva il grande obiettivo di mercato della Juventus in vista della prossima stagione: il centrocampista portoghese classe ’94 si libererà a zero dal Manchester City tra qualche settimana e i bianconeri sono al lavoro per anticipare la concorrenza e portarlo a Torino.
Juventus, assalto a Bernardo Silva
Bernardo Silva (Ansa) – Calciomercato.it

L’ad bianconero Comolli ha già pronta l’offerta per convincere Bernardo Silva a sposare il progetto della Juve: sul tavolo – secondo quanto evidenziato dal quotidiano ‘Tuttosport’ – un contratto di due anni fino al 2028 da 8 milioni di euro netti a stagione.

L’ultimissimo ostacolo è rappresentato dall’esito della volata Champions League: soltanto in caso di qualificazione alla massima competizione continentale per club, i bianconeri avrebbero l’opportunità di convincere il calciatore a trasferirsi a Torino. In caso contrario, il matrimonio tra Bernardo Silva e la Juventus potrebbe saltare: resta, dunque, decisiva la sfida di domenica contro la Fiorentina visto che in ballo ci sono i punti Champions e le strategie future del calciomercato bianconero.

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