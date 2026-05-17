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Dal derby a Genoa-Milan e Juve-Fiorentina: si decide chi va in Champions, le formazioni UFFICIALI

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Mezzogiorno di fuoco per la nostra Serie A

Penultima giornata di Serie A. Alle ore 12 cinque partite in cui si decide, anche se poi alla fine del campionato mancheranno ulteriori novanta minuti, chi andrà in Champions League.

Grafica Champions
Dal derby a Genoa-Milan e Juve-Fiorentina: si decide chi va in Champions, le formazioni UFFICIALI (Screen sito Uefa) – Calciomercato.it

Dal derby Roma-Lazio a Genoa-Milan passando per Juve-Fiorentina fino a Como-Parma e Pisa-Napoli, ecco le formazioni UFFICIALI delle cinque gare:

  • COMO-PARMA

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt; Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Caqueret, Baturina; Douvikas. All.: Fabregas

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Carboni; Strefezza, Pellegrino. All.: Cuesta

  • PISA-NAPOLI

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Stojilkovic. All.: Hiljemark

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All.: Conte

  • ROMA-LAZIO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Dybala, Pisilli; Malen. All.: Gasperini

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. All.: Sarri

  • GENOA-MILAN

GENOA (4-3-1-2): Bijlow; Ellertsson, Marcandalli, Otoa, Vasquez; Frendrup, Amorim, Malinovskyi; Baldanzi; Vitinha, Colombo. All.: De Rossi

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. All.: Allegri

  • JUVE-FIORENTINA

JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All.: Spalletti

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Brescianini, Solomon; Piccoli. All.: Vanoli

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