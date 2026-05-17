Dal derby a Genoa-Milan e Juve-Fiorentina: si decide chi va in Champions, le formazioni UFFICIALI

Mezzogiorno di fuoco per la nostra Serie A
Penultima giornata di Serie A. Alle ore 12 cinque partite in cui si decide, anche se poi alla fine del campionato mancheranno ulteriori novanta minuti, chi andrà in Champions League.
Dal derby Roma-Lazio a Genoa-Milan passando per Juve-Fiorentina fino a Como-Parma e Pisa-Napoli, ecco le formazioni UFFICIALI delle cinque gare:
- COMO-PARMA
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt; Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Caqueret, Baturina; Douvikas. All.: Fabregas
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Carboni; Strefezza, Pellegrino. All.: Cuesta
- PISA-NAPOLI
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Stojilkovic. All.: Hiljemark
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All.: Conte
- ROMA-LAZIO
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Dybala, Pisilli; Malen. All.: Gasperini
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. All.: Sarri
- GENOA-MILAN
GENOA (4-3-1-2): Bijlow; Ellertsson, Marcandalli, Otoa, Vasquez; Frendrup, Amorim, Malinovskyi; Baldanzi; Vitinha, Colombo. All.: De Rossi
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. All.: Allegri
- JUVE-FIORENTINA
JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All.: Spalletti
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Brescianini, Solomon; Piccoli. All.: Vanoli