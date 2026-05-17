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Lo hanno offerto di nuovo al Milan: affare low cost col Liverpool

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È stato trattato nelle ultime due sessioni di calciomercato

Nel Milan regna il caos più totale, per tale motivo è complesso anche solo ipotizzare scenari di mercato. A prescindere da chi siederà in panchina e da chi si occuperà della campagna acquisti/cessioni, è evidente come la rosa avrà necessariamente bisogno di alzare il livello di esperienza in campo internazionale.

In tal senso torna di moda un vecchio obiettivo, ma neanche troppo, per il reparto arretrato.

Joe Gomez in azione
Lo hanno offerto di nuovo al Milan: affare low cost col Liverpool (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Parliamo di Joe Gomez, difensore del Liverpool quest’anno frenato da problemi fisici, muscolari e non. Stando a Matteo Moretto, il ventottenne inglese “è stato riproposto al Milan anche negli ultimi giorni”.

Nessuna trattativa è in piedi, appunto perché mancano gli interlocutori: Tare è destinato ad andar via e ora come ora non si sa chi prenderà il suo posto. Probabilmente Tony D’Amico, in uscita dall’Atalanta, qualora Furlani riuscisse nuovamente a restare in sella.

Bisognerà aspettare la fine della stagione, che il Milan metta ordine dal punto di vista organizzativo – ha aggiunto Moretto su Youtube a proposito della possibilità Joe Gomez per i rossoneri – La società sta lavorando in questo senso. Intanto però nelle ultime settimane l’inglese è stato riofferto. È un nome che il club tiene lì“.

Gomez è in scadenza a giugno 2027 e tutt’altro che centrale nei piani di Slot, per questo motivo il Milan potrebbe aggiudicarselo a condizioni economiche molto vantaggiose. In ottica ritorno in Champions, ammesso che venga ottenuta la qualificazione, il centrale londinese potrebbe essere un buonissimo rinforzo.

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