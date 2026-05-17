Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve contestata, Spalletti lancia l’allarme: “Dirigenza negli spogliatoi, parlerò con Elkann”

Foto dell'autore

Disastro Juventus nel match contro la Fiorentina: il ko dell’Allianz Stadium pregiudica l’obiettivo Champions per la squadra bianconera

La Juventus esce con le ossa rotte dal match contro la Fiorentina e precipita al sesto posto in classifica. Fuori dalla Champions League, che era l’obiettivo minimo a inizio stagione.

Juventus, la rabbia di Spalletti
La rabbia di Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

Ai bianconeri servirà un miracolo nell’ultima giornata e una serie di incroci favorevoli delle rivali (oggi tutte vittoriose) per rientrare tra le prime quattro in classifica. Intanto la delusione in casa Juve è palpabile, con il pubblico che ha sommerso di fischi la squadra al triplice fischio di Massa.

Contestazione che è proseguita poco dopo fuori l’Allianz Stadium, con i tifosi bianconeri che hanno sfogato tutta la propria rabbia per il clamoroso tonfo con la Fiorentina che pregiudica la corsa Champions della ‘Vecchia Signora’.

Juventus fuori dalla Champions, Spalletti fa mea culpa: “Sono il primo responsabile”

Dito puntato anche contro Luciano Spalletti, l’unico che al momento può dirsi comunque al sicuro in vista dell’ennesima rivoluzione estiva alla Continassa.

Inevitabilmente ci saranno degli scossoni sul mercato e in società, ripartendo però dal tecnico che nei mesi scorsi ha firmato il rinnovo fino al 2028. L’ex Ct della Nazionale è consapevole del disastro odierno e fa mea culpa: “La prima valutazione la faccio su me stesso, se ho fatto tutto il necessario per mettere i giocatori nelle condizioni di non subire questa pressione. Se la squadra non reagisce dal punto di vista mentale, sono io il primo responsabile“, le parole dure di Spalletti in conferenza stampa.

In vista della prossima stagione servirà inevitabilmente un’altra Juve, questa l’analisi schietta dell’allenatore di Certaldo: “Questa settimana parlerò con John Elkann. Sarà però un’analisi di me stesso perché devo presentare qualcosa in più rispetto ad oggi. Il discorso dei giocatori da andare a prendere va pulito, non si dice chi deve andare via prima di una partita così delicata. I dirigenti erano tutti negli spogliatoi, insieme alla squadra. Per me la stagione è positiva: alcuni episodi ci hanno penalizzato per renderla grandissima. La mia idea sulla Juventus e i calciatori è questa“, sottolinea Spalletti.

2862

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

6 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1