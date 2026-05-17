Juve contestata, Spalletti lancia l’allarme: “Dirigenza negli spogliatoi, parlerò con Elkann”

Disastro Juventus nel match contro la Fiorentina: il ko dell’Allianz Stadium pregiudica l’obiettivo Champions per la squadra bianconera

La Juventus esce con le ossa rotte dal match contro la Fiorentina e precipita al sesto posto in classifica. Fuori dalla Champions League, che era l’obiettivo minimo a inizio stagione.

Ai bianconeri servirà un miracolo nell’ultima giornata e una serie di incroci favorevoli delle rivali (oggi tutte vittoriose) per rientrare tra le prime quattro in classifica. Intanto la delusione in casa Juve è palpabile, con il pubblico che ha sommerso di fischi la squadra al triplice fischio di Massa.

Contestazione che è proseguita poco dopo fuori l’Allianz Stadium, con i tifosi bianconeri che hanno sfogato tutta la propria rabbia per il clamoroso tonfo con la Fiorentina che pregiudica la corsa Champions della ‘Vecchia Signora’.

Juventus fuori dalla Champions, Spalletti fa mea culpa: “Sono il primo responsabile”

Dito puntato anche contro Luciano Spalletti, l’unico che al momento può dirsi comunque al sicuro in vista dell’ennesima rivoluzione estiva alla Continassa.

Inevitabilmente ci saranno degli scossoni sul mercato e in società, ripartendo però dal tecnico che nei mesi scorsi ha firmato il rinnovo fino al 2028. L’ex Ct della Nazionale è consapevole del disastro odierno e fa mea culpa: “La prima valutazione la faccio su me stesso, se ho fatto tutto il necessario per mettere i giocatori nelle condizioni di non subire questa pressione. Se la squadra non reagisce dal punto di vista mentale, sono io il primo responsabile“, le parole dure di Spalletti in conferenza stampa.

In vista della prossima stagione servirà inevitabilmente un’altra Juve, questa l’analisi schietta dell’allenatore di Certaldo: “Questa settimana parlerò con John Elkann. Sarà però un’analisi di me stesso perché devo presentare qualcosa in più rispetto ad oggi. Il discorso dei giocatori da andare a prendere va pulito, non si dice chi deve andare via prima di una partita così delicata. I dirigenti erano tutti negli spogliatoi, insieme alla squadra. Per me la stagione è positiva: alcuni episodi ci hanno penalizzato per renderla grandissima. La mia idea sulla Juventus e i calciatori è questa“, sottolinea Spalletti.