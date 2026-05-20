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Colpo Fullkrug in Serie A, il Venezia ci prova per il tedesco

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Niclas Fullkrug non sarà riscattato dal Milan al termine del campionato in corso con il centravanti classe 1993 che dovrà far ritorno al West Ham.

Niclas Fullkrug
Fullkrug nel mirino del Venezia (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante non rientra però nei piani del club londinese che rischia fortemente di dover fare i conti con una retrocessione che cambierebbe nettamente i piani per quello che riguarda il mercato con gli Hammers pronti a una rivoluzione tecnica.

Stando a quanto affermato da Gianlucadimarzio.com Niclas Fullkrug sarebbe finito nel mirino del Venezia che è alla ricerca di profili di esperienza per vivere al meglio il ritorno di Serie A. Classe 1993, il centravanti è passato al Milan durante lo scorso mercato invernale con i rossoneri che potrebbero trattenerlo per una somma attorno ai 5 milioni di euro.

Il Venezia potrebbe provare a chiudere il colpo sulla base di 3 milioni di euro, andando a mettere sotto contratto quello che a lungo è stato il centravanti della nazionale tedesca.

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