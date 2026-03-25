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Palestra verso la Premier League, l’Atalanta fissa il prezzo: le cifre | CM

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Marco Palestra potrebbe dire addio alla Serie A per andare a giocare in Inghilterra: indiscrezione clamorosa.

Ha appena 21 anni, ma sta facendo grandissime cose con la maglia del Cagliari. Marco Palestra è una delle più grandi rivelazioni di questo campionato: non a caso, il suo nome è finito sul taccuino di alcune delle principali compagini di Serie A e non solo, ma servirà un’offerta importante per convincere l’Atalanta (club proprietario del cartellino) a liberarlo in estate.

Palestra in azione
Palestra in azione – Calciomercatoit (Ansa Foto)

Adesso, però, dall’Inghilterra arriva una nuova minaccia per tutte le squadre interessate alle prestazioni dell’esterno classe 2005. Secondo alcune informazioni in possesso della nostra redazione, alcune dei top club di Premier League avrebbero messo nel mirino proprio Palestra in vista della prossima stagione: l’Atalanta chiede almeno 40 milioni di euro per cedere il ragazzo originario di Buccinasco.

Una cifra importante per un calciatore di cui sentiremo sicuramente parlare a lungo nei prossimi anni: alla fine chi la spunterà nella corsa a Palestra? Lo scopriremo molto presto…

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Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

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2 / 7

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3 / 7

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4 / 7

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5 / 7

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6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

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