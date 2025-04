Elkann ribalta la Juve: ultimatum a Giuntoli

Le ultime sul futuro del Football director e, di riflesso, su quello del club bianconero nella nuova puntata di TiAmoCalciomercato

Tanta Juventus nell’ultima puntata di TiAmoCalciomercato, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Col nostro Riccardo Meloni abbiamo approfondito lo spinoso tema Giuntoli. Resta o lo mandano via? Fa la stessa fine di Thiago Motta, pagando a caro prezzo la stagione disastrosa dei bianconeri?

Abbiamo provato a dare una risposta più convincente ed esaustiva possibile. Ma anche la più verosimile ad oggi, poi si sa che nel calcio tutto può cambiare da un giorno all’altro. Come ha scritto e detto Riccardo Meloni, se tornassimo indietro all’ultima estate, ecco che ci ritroveremmo un Cristiano Giuntoli esaltato se non osannato da tutti. Sia per la scelta dell’allenatore, Motta appunto, sia per il mercato messo in atto nella passata finestra estiva.

Si diceva e veniva scritto sui social: “Cosa sta cucinando lo chef Giuntoli”. Su Youtube si trova anche una canzoncina molto divertente in cui viene citato, ma con zero rispetto, anche De Laurentiis.

Giuntoli, last dance alla Juve se…

“Ecco, i piani del dirigente non si sono poi sviluppati nella pratica come sperato e ora il computo della stagione è già negativo“, scrive il nostro Riccardo Meloni per il quale la prossima stagione sarà per Giuntoli quella del dentro o fuori… Dalla Juve.

“La prossima estate Giuntoli avrà una nuova occasione, con la proprietà pronta a ribadire la grande fiducia che gli è stata data facendogli firmare un quinquennale, ma questa volta in maniera condizionata. La prossima estate, qualora le scelte dovessero rivelarsi nuovamente sbagliate, sarà l’ultima di Cristiano Giuntoli a Torino.

Per concludere: Giuntoli dovrebbe restare a Torino, perché John Elkann è intenzionato a dargli una nuova occasione. Una nuova occasione che, tuttavia, è pure l’ultima…