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Tonali verso il Manchester United, l’erede dalla Serie A: affare con la big

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Cento milioni per l’ex Milan: il Newcastle pensa di sostituirlo con un giocatore che sta per tornare all’Inter

Il Manchester United ha confermato Carrick in panchina e ha già iniziato a scatenarsi sul calciomercato. Il focus dei ‘Red Devils’, per ora, è sul centrocampo: dopo Ederson, che sta per essere strappato all’Atalanta per circa 50 milioni di euro, il club inglese vuol fare all-in per Sandro Tonali.

Tonali in azione col Newcastle
Tonali verso il Manchester United, l’erede dalla Serie A: affare con la big (AnsaFoto) – Calciomercato.it

All’ex Milan ci ha pensato la Juve per diversi mesi, ma per i bianconeri si tratta di un obiettivo impossibile viste le richieste del Newcastle: 100 milioni di euro o giù di lì. Richieste che invece non spaventano affatto lo United, pronto a sferrare l’assalto decisivo al classe 2000 di Lodi.

In Inghilterra diverse fonti sono convinte che alla fine l’operazione andrà in porto, con Carrick e soci che avrebbero nel frattempo raggiunto un accordo con il 26enne punto fermo della nostra Nazionale per adesso affidata al CT dell’Under 21 Baldini.

Tanto che il Newcastle ha iniziato già a muoversi per il sostituto. In tal senso, nelle ultime ore è emerso il nome di Aleksandar Stankovic. Il figlio d’arte è esploso quest’anno col Brugge, col quale ha vinto da protagonista il massimo campionato belga.

L’Inter ha una recompra che vale fino al 2027, ma che è intenzionata ad esercitare subito (versando 23 milioni) nonostante il Brugge stia spingendo affinché il classe 2005 resti un altro anno al Belfius Basecamp. A meno di clamorose sorprese, però, il club belga non verrà ‘accontentato’.

Inter aperta a trattative per Stankovic, ma lui vuole restare e giocarsela

Stankovic esulta con la maglia del Brugge
Inter aperta alla cessione di Stankovic: c’è anche il Newcastle (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’Inter è aperta a discutere la cessione di Stankovic una volta averlo ricomprato, ma come sempre dipenderà da che offerte arriveranno. Sul centrocampista c’è già il Brentford, il quale avrebbe messo sul piatto 40 milioni di euro.

Da capire, invece, l’eventuale proposta del Newcastle, anche se il figlio del grande ex Dejan ha come obiettivo quello di tornare e restare all’Inter – dove è cresciuto – per provare a conquistarsi un ruolo da protagonista. Per Chivu, che lo conosce fin da bambino e lo ha allenato nel settore giovanile, può ripetere lo stesso percorso di Pio Esposito.

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