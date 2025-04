Poker Barcellona, Kvaradona lancia il Psg: Aston Villa ribaltato

La squadra di Flick ipoteca la semifinale imponendosi 4-0 contro il Borussia Dortmund, Luis Enrique rimonta l’Aston Villa

Il Barcellona vede la semifinale. Contro il Borussia Dortmund la squadra di Flick ha vita facile e dilaga nella ripresa trascinata da un Lewandowski formato speciale e da un Yamal immarcabile.

I blaugrana passano al 25′ del primo tempo con Raphinha che sulla linea corregge in rete un colpo di testa di Cubarsi. La prima frazione di gioco è equilibrata, mentre nella ripresa il Barcellona dilaga: entra in scena Lewandowski che prima al 48′, poi al 66′ aumenta il vantaggio. Alla festa catalana non può non partecipare anche Lamine Yamal che al 77′ firma il 4-0 definitivo. Nel finale annullato un gol al Borussia: al ritorno, in Germania, per il Dortmund servirà il miracolo sportivo per ribaltare il risultato.

Nell’altro quarto di finale di questo mercoledì europeo, vittoria in rimonta del Paris Saint-Germain di Luis Enrique che ringrazia Kvaratskhelia e porta a casa un successo importante.

Champions: poker Barcellona, il Psg batte l’Aston Villa

La partita non si era messa particolarmente bene per i parigini che hanno sofferto l’aggressività inglese e al 35′ sono andati sotto con il gol di Rogers. Il vantaggio inglese dura però soltanto quattro minuti, il tempo per Doue di firmare il pareggio. All’intervallo si va sull’1-1 e nella ripresa il Paris Saint-Germain mette la freccia grazie a Kvaratskhelia.

Il georgiano ex Napoli fa vedere la parte migliore del suo repertorio: prende palla sulla trequarti e punta la difesa avversaria. Entra in area di rigore, mette a sedere un difensore con un tocco sotto e quindi infila sotto la traversa facendo esplodere il Parco dei Principi. Nel recupero arriva anche il 3-1 firmato Nuno Mendes che consente di andare in Inghilterra con maggior tranquillità.

BARCELLONA-BORUSSIA DORTMUND 4-0: 25′ Raphinha (BA), 48′ e 66′ Lewandowski (BA), 77′ Yamal (Ba)

PSG-ASTON VILLA 3-1: 35′ Rogers (A), 39′ Doue (P), Kvaratskhelia (P), 92′ Mendes ()