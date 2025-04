Inter, Calhanoglu ai saluti: finanzia il grande colpo dal Real

L’Inter ha messo nel mirino un colpo molto interessante che può arrivare dal Real Madrid. L’affare può diventare possibile in caso di cessione di Hakan Calhanoglu, che continua ad avere tanti estimatori in giro per il mondo.

Come è noto, i nerazzurri sono alle prese con un momento davvero cruciale nel progetto di Simone Inzaghi e di tutta la dirigenza. Come è normale che sia, infatti, in una situazione di questo tipo la concentrazione è massima sul calcio giocato e sul campo, dal momento che ci sono tre obiettivo in piedi. La squadra, infatti, è al primo posto in Serie A con tre punti di vantaggio sul Napoli, in perfetto equilibrio in semifinale di Coppa Italia contro il Milan ed ha vinto per 2-1 l’andata contro il Bayern Monaco in trasferta in Champions League.

Chiaramente, però, un club di questo tipo non può non prestare anche la dovuta attenzione al calciomercato ed alla pianificazione, dal momento che si tratta di un qualcosa di imprescindibile per restare al vertice per tanto tempo. Da questo punto di vista, emerge un nome nuovo per l’Inter che può arrivare dal Real Madrid in caso di cessione di Hakan Calhanoglu, che continua ad avere estimatori in ogni angolo del mondo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Inter, dal Real Madrid arriva l’erede di Calhanoglu: le ultime

Anche in casa Real Madrid, con Carlo Ancelotti che potrebbe seriamente salutare, c’è aria di rifondazione e da questo punto di vista arrivano notizie non di poco conto. Uno dei profili che probabilmente saluterà a fine anno, anche per il pochissimo spazio avuto fino a questo momento, è senza ombra di dubbio Eduardo Camavinga, che sta giocando poco. A quanto pare, si tratta di un nome che potrebbe rientrare nei radar dell’Inter a determinate condizioni.

In caso di cessione di Calhanoglu, infatti, l’Inter potrebbe fiondarsi proprio su di lui dal momento che può andar via ad un costo sicuramente più accessibile del valore effettivo del calciatore. Si tratterebbe di un calciatore che darebbe una spinta enorme al progetto dei nerazzurri, anche per la sua duttilità. Può agire, infatti, da centrocampista centrale, da mezzala ma, all’occorrenza, anche da terzino sinistro.

I nerazzurri hanno bisogno di una cessione eccellente per finanziare il calciomercato in entrata ed i nomi sono gli stessi. Insomma, se a partire dovesse essere per davvero Calhanoglu, ecco che allora si potrebbe pensare seriamente a Camavinga per la squadra di Simone Inzaghi. Le prossime settimane potrebbero essere decisive da questo punto di vista.