Thiago Motta bacchetta Conceicao e Vlahovic: “Sono arrabbiato”. La ‘difesa’ su Douglas Luiz

La Juventus non va oltre il pareggio all’Allianz Stadium contro il Cagliari: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico bianconero Thiago Motta

Quarto pareggio nelle ultime cinque partite di campionato per la Juventus, che non va oltre l’1-1 all’Allianz Stadium contro il pericolante Cagliari.

Vlahovic croce e delizia della Juventus, con il serbo che sbaglia la più facile delle occasioni per chiudere la partita dopo aver portato in vantaggio su rigore i bianconeri. Il centravanti serbo poteva chiudere i giochi prima del rigore realizzato da Marin: “Decisiva l’occasione fallita da Vlahovic? Era una situazione importante, come tante altre. Non siamo stati capaci di chiudere la partita e ci siamo messi in difficoltà da soli“, risponde Thiago Motta alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it. L’allenatore bianconero prosegue nell’analisi della partita: “Abbiamo fatto tutto noi… La squadra ha giocato bene e con qualità, però dovevamo essere più efficaci nel cercare di mettere il risultato al sicuro. Dopo il pareggio, l’espulsione di Conceicao ha complicato ulteriormente le cose”.

Juventus-Cagliari, Thiago Motta in conferenza: “Douglas Luiz ha la mia fiducia”

Sul espulsione per doppio giallo di Conceicao, punito per simulazione dall’arbitro Mercenaro: “Non ho visto le immagini, però mi fido dell’arbitro. Ne parliamo da tanto tempo con gli arbitri e Rocchi: le simulazioni non fanno bene al gioco e non va fatta. Però non devono esserci interpretazioni, da oggi si crea un precedente. C’è bisogno che si decida sempre allo stesso modo. Conceicao è un ragazzo onesto e gli servirà per migliorare”.

Protagonista ancora una volta in negativo Douglas Luiz, con il rigore procurato su Piccoli quasi allo scadere: “Una partita così mi fa arrabbiare, dovevano fare certamente meglio. Douglas Luiz ha tutta la mia fiducia, lui come il resto della squadra. Non credo alla sfortuna, ma non è il caso di puntare il dito contro un giocatore o un altro. Vinciamo, perdiamo e pareggiamo insieme”, conclude Thiago Motta dalla sala conferenze dell’Allianz Stadium.