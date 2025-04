Celje-Fiorentina: Palladino vince il primo round, ma perde tre giocatori

L’andata dei quarti di finale di Conference League termina con una buona vittoria della Fiorentina, decisivo il rigore di Mandragora

Raffaele Palladino mischia un po’ le carte in vista della gara d’andata in terra slovena e lancia dal primo minuto Zaniolo e Beltran. La rete che sblocca il punteggio, però, arriva da un uomo inatteso.

Infatti, il capitano Luca Ranieri su un tentativo di cross dalla sinistra, riesce a trovare la deviazione vincente che apre le marcature al minuto 27′. Il Celje, decisamente inferiore dal punto di vista tecnico, subisce anche ad inizio ripresa le progressioni degli avversari.

Celje-Fiorentina 1-2, Cahubet spaventa la Viola

Allo scoccare dell’ora di gioco, la viola trova il raddoppio su calcio di rigore trasformato da Mandragora. Un’esecuzione perfetta che spiazza il Ricardo Silva e regala il momentaneo 0-2 per gli ospiti. Poco dopo, però, la reazione. Infatti, anche il Celje trova il gol con il rigore del più tecnico della formazione slovena: Chaubet accorcia il distacco e riapre le speranze, soprattutto in vista del ritorno.

Palladino, allora, manda in campo anche Moise Kean nel finale, per darsi una possibilità di chiudere già in trasferta e all’andata il discorso qualificazione. La Fiorentina rischia nel finale di subire la rete del pareggio, ma porta a casa una vittoria preziosissima in vista della sfida di ritorno. De Gea decisivo all’ultimo secondo con una parata decisiva.

Il neo della serata è rappresentato dagli squalificati che non ci saranno al Franchi. Infatti, per Fiorentina-Celje mancheranno Zaniolo, Moreno e Dodo, tutti e tre ammoniti e già diffidati: salteranno la gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Mister Palladino dovrà mischiare nuovamente le carte e trovare l’assetto tattico giusto senza alcuni elementi fondamentali, per un match ancora aperto ad ogni scenario. Il ritorno dei quarti di finale è previsto giovedì 17 aprile all’Artemio Franchi alle ore 18:45.

Nella stessa parte di tabellone della Viola, il Betis si impone 2-0 contro il Jagiellonia. Dall’altra parte, invece, il Chelsea realizza un rotondo 3-0 contro il Legia e il Rapid Vienna supera di misura il Djurgarden 1-0.