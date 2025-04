Kean in una big, decisione presa: “Ci sono tre motivi”| ESCLUSIVO

Dall’attaccante a Comuzzo, il punto sul futuro dei pezzi pregiati della Fiorentina: tutto sembra essere già deciso

Moise Kean è il fiore all’occhiello della Fiorentina che lotta per un posto Champions. L’attaccante, arrivato quest’anno dalla Juventus, sta vivendo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo ed ha dimostrato di aver raggiunto una maturità tale da poter essere decisivo in campo.

Gli effetti si sono visti anche in Nazionale dove ha timbrato il cartellino contro la Germania con una doppietta. Normale quindi che i riflettori delle big si siano accesi (o forse sarebbe meglio dire riaccesi) su di lui. Calciomercato.it vi ha raccontato dell’interesse del Napoli, ma negli ultimi giorni si è parlato anche di approcci di big estere. Del futuro di Kean, ma anche di quello di Comuzzo, ha parlato a TiAmoCalciomercato sul canale Youtube di Calciomercato.it, il giornalista e tifoso viola Dario Baldi.

Calciomercato Fiorentina, Kean e Comuzzo: doppia conferma

Secondo Dario Baldi la strada migliore per Kean e Comuzzo è la conferma alla Fiorentina per continuare a crescere

“Kean rimarrà alla Fiorentina per tre motivi – dichiara -: il primo è che le clausole si discutono e Commisso andrà ad alzargli l’ingaggio. Due, Kean ha già girato per le squadre grandi e ne conosce i sapori. Numero tre: deve continuare a fare il prescelto, a fare la Milano fashion week, figurati se al Bayern Monaco glielo fanno fare. Kean ha capito che a Firenze c’è una città per lui e penso da dopo Toni e Mutu, sia stato il primo in cui i bambini potevano immedesimarmi. Kean è il sogno dei bambini, ma anche dei padri che hanno visto Batistusta. Dopo anni abbiamo uno che si è ripreso la piazza.”

COMUZZO – “Non so quanto vuole adesso, a gennaio la Fiorentina chiedeva quaranta milioni. Ricordiamo che diventa Comuzzo grazie a Palladino, anche se ora è un po’ fuori dai titolarissimi. Diventerà un difensore fortissimo e spero che possa esserci il rinnovo anche per lui. È vero che tutti lo cercano, bisogno di maturare ancora”.