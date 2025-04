Zanoli abbatte l’Udinese: gioia friulana cancellata nel recupero

L’anticipo della 31esima di Serie A viene vinto dai rossoblù: gol di misura e gioia bianconera annullata nel finale

Poche emozioni, tutte concentrate nel finale di gara e un’ennesima vittoria di misura ottenuta dal Genoa, che da quando è sotto la guida di Patrick Vieira viaggia a ritmi eccellenti. Nel nuovo anno i rossoblù hanno sempre vinto in casa, ad eccezione del pari contro l’Empoli.

Un pari che aveva in realtà ottenuto anche l’Udinese, proprio a pochi secondi dalla fine, ma un fuorigioco millimetrico ha impedito ai bianconeri di festeggiare la rete di Rui Modesto, tolta poi dal Var. Decisivo dunque il gol di Zanoli, un destro potente che ha permesso ai padroni di casa di conquistare i tre punti.

Poche sono le occasioni nel primo tempo, dove a farsi vedere è soprattutto il Genoa, ma Okoye è bravo in un paio di circostanze. L’occasione migliore capita a Lucca a pochi secondi dall’inizio della ripresa. Il centravanti però spreca l’assist di Atta e manda fuori a porta vuota. Per i friulani altra occasione importante con Rui Modesto al 73′, ma Leali è bravo a dire no al colpo di testa dell’esterno angolano. Pochi minuti dopo ecco il gol che sblocca la gara. Grande discesa di Ekuban sulla sinistra. Il suo cross, deviato, finisce sul destro di Zanoli, potente e preciso sotto la traversa. E’ il gol partita, anche se Rui Modesto trova in pieno recupero una rete dopo una doppia sponda aerea Lucca-Bijol. L’angolano fredda Leali con un preciso esterno destro, ma il Var annulla per millimetrico fuorigioco del centravanti friulano.

Genoa-Udinese 1-0: tabellino e classifica

Con questa vittoria, Vieira conquista l’ennesimo successo interno nel 2025: i rossoblù hanno perso punti in casa soltanto con l’Empoli nel nuovo anno.

Per l’Udinese invece è la terza sconfitta consecutiva, la terza di misura dopo quelle contro Verona e Inter. Entrambe le squadre comunque hanno poco da dire ora per il proprio campionato. Il successo ottenuto porta i rossoblù in piena zona sicurezza, con una salvezza ormai quasi certa.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 67; Napoli 64; Atalanta 58; Bologna 56; Juventus 55; Lazio e Roma 52; Fiorentina 51; Milan 47; Udinese* 40; Torino 39; Genoa* 38; Como e Verona 30; Cagliari 29; Parma 26; Lecce 25; Empoli 23; Venezia 20; Monza 15.

*una partita in più

RIEPILOGO RISULTATI

Genoa-Udinese 1-0

Monza-Como sabato ore 15

Parma-Inter sabato ore 18

Milan-Fiorentina sabato ore 20.45

Lecce-Venezia domenica ore 12.30

Empoli-Cagliari domenica ore 15

Torino-Verona domenica ore 15

Atalanta-Lazio domenica ore 18

Roma-Juventus domenica ore 20.45

Bologna-Napoli lunedì ore 20.45