Juventus, spunta la pista Radu Dragusin per gennaio: ecco come stanno le cose | CM.IT

La Juventus, nella persona di Giuntoli, si muovono sul mercato in vista di gennaio per sostituire l’infortunato Bremer: l’ultimo nome è quello di Dragusin

I sei gol subiti nelle ultime due partite del campionato di Serie A, quattro contro l’Inter campione in carica di Simone Inzaghi e due nel turno infrasettimanale contro il Parma di Fabio Pecchia, hanno fatto scattare l’allarme in casa Juventus. L’assenza di Gleison Bremer, che resterà fuori per tutta la stagione a causa della lesione al legamento crociato e al menisco, inizia a farsi sentire.

Le prestazioni di chi lo ha sostituto, in particolare del capitano Danilo, non hanno soddisfatto per niente. Anzi, il 33enne brasiliano è finito nel mirino della critica che non gli ha perdonato gli errori commessi, in particolare, contro lo Stoccarda in Champions League e i nerazzurri domenica scorsa. Pierre Kalulu e Federico Gatti non possono tirare la carretta per tutta la stagione, anche la loro forma fisica ha bisogno di riposo per evitare errori e insufficienze che stanno costando punti alla squadra guidata in panchina da Thiago Motta. Il Napoli capolista del grande ex Antonio Conte è distante già sette lunghezze, così come il sesto posto attualmente occupato non può soddisfare l’ambiente dopo una campagna acquisti faraonica.

L’uomo che guida il mercato bianconero, Cristiano Giuntoli, non è riuscito l’estate scorsa a portare un altro centrale in dote a Motta e adesso, a maggior ragione dopo il grave infortunio patito da Bremer contro il Lipsia in Champions, si sta già muovendo in vista della sessione invernale del calciomercato per rinforzare il reparto. E sono tanti i nomi accostati alla società piemontese: dall’ex interista Milan Skriniar, che trova poco spazio al Paris Saint-Germain, fino al brasiliano (con passaporto comunitario) Leo Ortiz, centrale del Flamengo. In mezzo anche le idee dei cosiddetti cavalli di ritorno: in primis Daniele Rugani, passato in estate in prestito secco all’Ajax di Farioli. Last but not least, l’idea Radu Dragusin: su quest’ultimo nome si concentrano le nostre attenzioni.

Calciomercato Juventus, idea Dragusin per gennaio: le ultime

Il 22enne difensore rumeno ha un passato nella Juventus, prima nelle giovanili e poi un breve passaggio in prima squadra. Nel luglio del 2022 il passaggio al Genoa, che lo ha poi riscattato a titolo definitivo per 5.5 milioni di euro. Nel gennaio scorso il passaggio al Tottenham, club della Premier League che ha investito ben 25 milioni di euro, più bonus, per accaparrarsi le sue prestazioni. In questa stagione, però, lo spazio che sta trovando il difensore è davvero poco: solo 99 minuti giocati, fino ad oggi, in campionato. E anche per questo motivo, ecco l’accostamento alla Juventus in vista del mercato di gennaio. Ma, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il calciatore e gli ‘Spurs’ non stanno valutando, allo stato attuale, una possibile separazione nella sessione di mercato invernale. Nessun segnale è arrivato all’entourage del calciatore in questo senso. Dunque, in questo momento, quella di Dragusin alla Juventus è una pista da ritenere di difficile realizzazione. Vedremo se le cose cambieranno nelle prossime settimane, vi terremo aggiornati.