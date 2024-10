Juventus, dal cambio ruolo al prezzo: il punto su Leo Ortiz | CM.IT

Leo Ortiz è stato accostato alla Juventus nelle ultime ore, ecco come stanno le cose in vista del calciomercato invernale

Dopo un inizio di stagione fenomenale che gli è valso l‘interessamento di diverse big europee, Gleison Bremer si è visto crollare il mondo addosso dopo la rottura del legamento crociato che lo terrà lontano dai campi da gioco per diversi mesi. Divenuto subito un pilastro nello scacchiere tecnico-tattico di Thiago Motta, il 27enne brasiliano rappresenta una perdita importante per il tecnico della Juventus che, almeno fino a gennaio, dovrà cavarsela con gli elementi attualmente in rosa.

Nonostante la presenza di alcuni calciatori senza contratto , ad oggi la dirigenza bianconera ha deciso di non attingere al mercato degli svincolati per avere un ventaglio di scelte più ampio durante la finestra invernale di calciomercato. Come detto già in passato, nei piani di Cristiano Giuntoli ci sono profili low cost e l’ipotesi maggiormente percorribile allo stato attuale dell’arte è quella di cercare un calciatore in prestito, con o senza diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus, il prezzo di Leo Ortiz

Alle caratteristiche sopra citate non risponde sicuramene l’identikit di Leo Ortiz. Accostato nelle ultime ore alla Juve, il 28enne di Porto Alegre ha il passaporto italiano e una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, ma, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, potrebbe partire anche per 20 milioni più bonus. Una cifra comunque importante che, almeno ad ora, il club zebrato non sembra in grado di poter prendere in considerazione a gennaio per un calciatore sudamericano.

Per sopperire realmente all’assenza di Bremer, Motta ha infatti bisogno di un calciatore pronto sin da subito e già avvezzo a calcare i palcoscenici della Serie A o, quantomeno, quelli europei. Diverso è, invece, la considerazione generale sul giocatore del Flamengo, molto apprezzato da Giuntoli anche per la sua capacità in fase di costruzione, che in questa stagione ha messo in mostra quasi sempre nel ruolo di mediano davanti alla difesa, prima di tornare al suo vecchio ruolo dopo il cambio d’allenatore.