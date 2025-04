Esonero dopo soli tre mesi: addio UFFICIALE in panchina

Esonero in tronco per l’allenatore, la sua esperienza in panchina dura soltanto tre mesi: decisione irrevocabile del club

Da qui alla fine della stagione, uno dei principali motivi di interesse in termini di calciomercato sarà quello del destino di diverse panchine. Il valzer degli allenatori è pronto a ricominciare ancora una volta e lascia prevedere ribaltoni e colpi di scena.

Sono tanti i tecnici che sanno già di avere il proprio futuro segnato, altri si giocheranno la conferma nelle ultime gare dell’annata. Per qualcuno, invece, la parola fine è arrivata già adesso. Esonero a poche giornate dalla fine del campionato, per un nome piuttosto importante, la cui avventura in panchina è durata solamente tre mesi.

Dinamo Zagabria, esonero per Fabio Cannavaro: il comunicato della società

Non è andata nel migliore dei modi, tutt’altro, l’esperienza di Fabio Cannavaro alla guida della Dinamo Zagabria. Il tecnico italiano era subentrato a Bjelica, con l’obiettivo di portare i campioni di Croazia a risalire in classifica per confermarsi campioni, ma l’andamento è stato invece deficitario.

Fatale per l’ex difensore la sconfitta contro l’Istra per 3-0 nello scorso weekend, la quinta su un totale di 14 partite ufficiali in questo periodo sotto la sua guida. La Dinamo è sprofondata in campionato a -8 dall’Hajduk Spalato, dopo essere uscita già dalla fase a gironi di Champions, nonostante la vittoria per 2-1 contro il Milan, e dalla Coppa di Croazia – ko nei quarti di finale contro l’Osijek – imponendo così alla società una scelta forte. Addio ufficializzato già prima della fine della stagione, la Dinamo ha annunciato che il posto di Cannavaro verrà preso, fino alla fine dell’annata, dal vice allenatore Sandro Perkovic. Per i campioni in carica di Croazia, si tratta già del terzo avvicendamento in panchina dall’inizio della stagione.