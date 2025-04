Tre obiettivi cerchiati in rosso per la Juventus: servono oltre 200 milioni

Giuntoli ha già iniziato le manovre per il mercato della prossima estate: i profili in cima alla lista del Dt bianconero

La qualificazione in Champions League resta vitale per la Juventus, malgrado l’intervento della proprietà e le rassicurazioni anche sul piano finanziario arrivate da John Elkann.

Non solo a livello di progettualità sportiva, ma evidentemente l’accesso tra le prime quattro in campionato avrebbe dei risvolti determinanti anche sul piano finanziario. La Juve avrebbe maggiore libertà di muoversi sul mercato e operare con più aggressività per rinforzare adeguatamente la rosa, con l’obiettivo di tornare a lottare per lo scudetto e fare più strada possibile in Europa. Giuntoli resta sotto esame da parte della proprietà, ma allo stesso modo si sta già muovendo per costruire la Juve del futuro in attesa delle decisioni del club su un eventuale rimpasto in dirigenza.

Osimhen, Tonali e Comuzzo: Giuntoli al lavoro sul mercato per la nuova Juve

Non è un mistero il ‘debole’ del capo dell’area tecnica della Juventus per Victor Osimhen, destinato a lasciare definitivamente il Napoli dopo il prestito nella stagione in corso al Galatasaray. Si è parlato anche del nigeriano ieri in una riunione operativa di mercato alla Continassa, con la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ che prepara le strategie per la prossima estate come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’.

L’assalto a Osimhen non è però semplice, considerando le richieste di De Laurentiis e la clausola (valida solo per l’estero) da 75 milioni di euro. Senza contare l’oneroso ingaggio del bomber, con la Juve che rischia di non usufruire dei benefici del Decreto crescita. Sul taccuino di Giuntoli ci sono inoltre altri due obiettivi per sistemare gli altri reparti della rosa bianconera. Un altro nome cerchiato in rosso sul taccuino del dirigente della Continassa è Sandro Tonali, che non disdegnerebbe un ritorno in Serie A già questa estate. L’ostacolo però si chiama Newcastle, che valuta circa 80 milioni di euro l’ex alfiere del Milan.

Infine sulla lista di Giuntoli c’è il baby della Fiorentina Comuzzo, con la società viola che aprirebbe alla cessione per un assegno non inferiore ai 50 milioni. Una spesa complessiva per la Juventus superiore ai 200 milioni di euro, che comporterebbe delle inevitabili uscite oltre ovviamente al basilare pass per la prossima Champions League.