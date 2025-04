Milan, Tare nuovo ds: ha scelto già l’allenatore

Il Milan ha tanta urgenza di nominare il nuovo direttore sportivo. Nel frattempo la dirigenza rossonera vuole conoscere anche il nome del prossimo allenatore

Un nuovo annuncio a sorpresa in casa Milan per ritrovare di nuovo ordine all’interno dello spogliatoio. Igli Tare è pronto ad essere annunciato come nuovo direttore sportivo: spunta la mossa a sorpresa in vista della prossima stagione per iniziare subito con il nuovo percorso entusiasmante.

Saranno ore decisive in casa Milan per conoscere il prossimo direttore sportivo. In pole c’è sempre Igli Tare, libero ormai da tempo dopo la sua avventura in Serie A con la Lazio. Nelle ultime ore è arrivato un nome a sorpresa per la panchina rossonera: la decisione dell’ex biancoceleste può cambiare le gerarchie. C’è aria di nuova rivoluzione in casa Milan dopo una stagione deludente sotto ogni punto di vista: soltanto il trionfo in Supercoppa italiana contro l’Inter ha dato scampoli di felicità ai tifosi.

Milan, arriva il nuovo allenatore: la decisione di Tare

Tutto può cambiare improvvisamente nelle prossime settimane in casa rossonera. Spunta il nuovo allenatore del Milan come evidenziato pochi minuti in diretta tv: ecco la svolta con il ds Tare.

Come annunciato dall’edizione di SportMediaset, il Milan potrebbe annunciare in tempi brevi il nuovo direttore sportivo: Igli Tare è in pole per iniziare così la sua avventura dopo la Lazio. Nel frattempo salgono le quotazioni di Gian Piero Gasperini che aveva già cercato in passato anche per la panchina biancoceleste.

L’allenatore dell’Atalanta dirà addio al club bergamasco dopo tante stagioni di successi: è stato protagonista alla guida degli orobici con il trionfo in Europa League. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile: Gasperini è stato accostato anche alla panchina della Roma negli ultimi giorni.

Ora tutto può cambiare in casa rossonera per un nuovo progetto entusiasmante. Spunta la mossa a sorpresa con l’arrivo immediato di Tare insieme a Gasperini: SportMediaset ha rivelato così l’ultimo aggiornamento decisivo per la panchina del Milan.

Difficilmente il Milan tornerà in Europa in vista della prossima stagione, ma sarà un’occasione per rifondare lo spogliatoio proprio come ha fatto il Napoli nella passata estate. Sono stati commessi numerosi errori a livello dirigenziale, ma ora è arrivato il tempo per rimediare subito. Gasperini non vede l’ora di accettare una nuova destinazione dopo gli anni d’oro alla guida dell’Atalanta.