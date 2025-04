“Siamo alle solite”: Inter-Milan, scoppia la bufera su Paratici

Si continua a parlare del caso che riguarda l’ex dirigente della Juve ed intanto scoppia la polemica: duro attacco

Niente più Milan per Fabio Paratici. Quando sembrava ormai tutto fatto, ecco che la questione squalifica si è rivelata un ostacolo troppo difficile da sormontare ed è arrivato lo stop.

Una vicenda che ha assunto anche contorni particolari con le indiscrezioni su possibili freni arrivati dal mondo del calcio per il ritorno dell’ex dirigente della Juventus in Italia al termine dello stop per il caso plusvalenze. Indiscrezioni che hanno assunto anche i contorni della polemica con l’Adise che ha voluto smentire una eventuale ingerenza nella vicenda.

A parlare proprio della vicenda Paratici è il giornalista Luca Serafini, intervenuto ai microfoni di ‘Sportitalia’, che ha utilizzato parole molto dure sull’intera vicenda.

Milan, Serafini e il caso Paratici: “Società resta in piedi”

Luca Serafini parla della vicenda Paratici e non lesina parole dure sulla situazione che si è venuta a creare.

“Il fatto che il presidente dell’Inter sia anche il presidente dell’Adise non è proprio elegante – dice con riferimento a Marotta -. C’è questo strano anatema nei confronti di Paratici che è uno squalificato, ma tu puoi comprarti un calciatore squalificato o assumere un allenatore squalificato, non si capisce perché non potresti farlo con un direttore sportivo”.

Quindi continua parlando del Milan e della facilità con cui ha mollato la pista Paratici: “Dall’altra parte c’è una società che si spaventa se qualcuno abbaia, evidentemente non ha fatto una scelta così convinta. Se ho deciso che il mio direttore sportivo è Paratici, il mio direttore sportivo è Paratici: punto. Siamo alle solite – conclude con un riferimento chiaro -: c’è un sistema calcio che funziona in una certa maniera, c’è chi si apparecchia le tavole da solo e chi resta – come il gioco nella sedia- in piedi”.