Quinto posto Champions: l’Inter rida’ le speranze nel ranking Uefa

L’Italia può ancora credere nel sorpasso alla Spagna nel ranking annuale Uefa: gli scenari per la quinta squadra in Champions League nella prossima stagione

Una vittoria sofferta, ma preziosissima, quella dell’Inter in casa del Bayern Monaco, nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Il 2-1 raccolto in Baviera dagli uomini di Inzaghi è un risultato che può avvicinare i nerazzurri all’ingresso tra le prime quattro del torneo, ma non soltanto. La sua importanza può anche regalare di nuovo all’Italia un posto in più in Champions League.

Per ottenere di nuovo la quinta squadra nella principale competizione europea, come sappiamo, le nostre squadre dovrebbero raccogliere, a fine anno, un punteggio medio nel ranking annuale tra i primi due. In vetta, irraggiungibile, c’è l’Inghilterra, ma ieri sera si sono ridotte le distanze dalla Spagna, grazie al combinato del successo interista e del pesante ko del Real Madrid contro l’Arsenal. La rincorsa è ancora difficile, ma ci sono nuovamente delle speranze.

Ranking Uefa, Italia distanziata di un punto e mezzo dalla Spagna: per la Champions fondamentali Lazio e Fiorentina

Attualmente, l’Italia vanta un punteggio di 20.187, contro il 21.678 degli iberici. Una distanza di quasi un punto e mezzo, complicata da colmare, ma non impossibile.

Per ogni squadra ancora in corsa, la singola vittoria vale due punti, il pareggio uno. Il passaggio del turno da’ diritto a un punto bonus. Dunque, tutto si deciderà con il rendimento delle squadre rimaste in lizza. La Spagna può contare ancora, oltre al Real, che però rischia grosso l’eliminazione dopo lo 0-3 con i ‘Gunners’, sul Barcellona in Champions, sull’Athletic Bilbao in Europa League e sul Betis in Conference League. Per l’Italia, invece, le speranze sono legate, oltre alla cavalcata dell’Inter, alla Lazio in Europa League e alla Fiorentina in Conference League. Un eventuale exploit di biancocelesti e viola potrebbe aiutare molto in una clamorosa rimonta, considerando anche che potrebbero esserci tre confronti diretti tra Italia e Spagna: in semifinale di Champions tra Inter e Barcellona, in finale di Europa League tra Lazio e Athletic Bilbao e in semifinale di Conference tra Fiorentina e Betis.