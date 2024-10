Juventus, non c’è un sostituto di Bremer: il profilo scelto da Giuntoli e la sorpresa in attacco | CM.IT

Le strategie della Juve per il mercato invernale: i possibili colpi di Giuntoli per rinforzare a gennaio la rosa di Thiago Motta

Lazio, Stoccarda e Inter: questo il trittico che attende la Juventus di Thiago Motta al ritorno in campo dopo la sosta delle nazionali.

I bianconeri vogliono riprendere la corsa in campionato dopo la frenata contro il Cagliari, ospitando all’Allianz Stadium una delle squadre più in forma della Serie A. Senza contare che Motta contro la Lazio dovrà rinunciare a diverse pedine, soprattutto nel settore offensivo del campo. Oltre a Milik anche Nico Gonzalez, Conceicao (squalificato) e Koopmeiners saranno indisponibili, con il nazionale olandese che proverà il recupero per la super sfida di San Siro con l’Inter. Dietro Vlahovic potrebbe agire quindi Yildiz, come successo a inizio campionato. Il turco, oltre alle indubbie qualità tecniche, viene ritenuto un prezioso jolly offensivo da Thiago Motta e pronto anche all’occorrenza a giostrare da falso nueve per far rifiatare il numero nove serbo vista l’assenza al momento in rosa di un altro centravanti.

Juventus, nuovo bomber a gennaio? Dipende tutto da Milik

Arkadiusz Milik infatti è sempre ai box dopo il nuovo intervento di pulizia al ginocchio delle scorse settimane e non tornerà abile e arruolabile prima di metà dicembre.

Difficile da decifrare al momento il suo futuro, anche se la Juve e Motta sono fiduciosi nel pieno recupero dell’attaccante polacco. Prima di intervenire sul mercato a gennaio, perciò, il club bianconero testerà le condizioni di Milik che – come raccolto da Calciomercato.it – ha buone possibilità di restare a Torino almeno fino alla prossima estate e tenersi il posto di vice Vlahovic. Inoltre l’ex Napoli a livello di caratteristiche è congeniale al calcio sviluppato da Thiago Motta, che confida insieme alla dirigenza nella completa ripresa del giocatore dopo lo stop prolungato per la doppia operazione al ginocchio. Senza dimenticare anche l’apporto che potrà dare alla causa il baby Adzic, finora frenato dagli infortuni ma sul quale la Juventus punta molto nel settore offensivo del campo.

Calciomercato Juventus, caccia al difensore: la strategia di Giuntoli

Per il momento quindi Cristiano Giuntoli non si è mosso concretamente per una nuova punta, allo stesso modo il Direttore tecnico bianconero rimane ancora nel campo delle valutazioni sul difensore da mettere a disposizione di Motta a gennaio dopo il grave infortunio rimediato da Bremer.

La ‘Vecchia Signora’ in questo caso si attiverà per un tassello nel reparto arretrato, anche se low cost e senza interventi importanti a livello economico. Un profilo in prestito o a prezzo contenuto per intenderci: Skriniar (con il pesante ingaggio dell’ex Inter coperto per gran parte dal PSG) o Kiwior nel primo caso, Ismajli dell’Empoli nel secondo. Anche perché un altro Bremer (assenza che dal quartier generale bianconero quantificano dagli 8 ai 10 punti in meno) è introvabile sul mercato, con il brasiliano che tornerà in campo direttamente per il ritiro precampionato la prossima estate e saltando così pure il Mondiale per Club in programma tra giugno e luglio negli Stati Uniti.