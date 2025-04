Dal Milan alla Capitale: Paratici lo prende a 40 milioni

Il calciatore è pronto a cambiare maglia. Niente rossonero, ma anche l’Inter rischia di essere beffata: ecco di chi si tratta

La fumata nera per Fabio Paratici è stata davvero inattesa. L’ex Juventus era il prescelto di Giorgio Furlani per la carica di Direttore sportivo del Milan e il blitz londinese era servito per trovare un’intesa definitiva tra le parti.

Mancavano, di fatto, solamente le firme. Firme che non sono così mai arrivate. Il dirigente italiano deve fare i conti con una squalifica fino al 20 luglio, ma poi potrà tornare totalmente operativo. Paratici, senza il contratto con il Milan può dunque ripartire altrove e secondo quanto scrive TeamTalk, presto potrebbe farlo al Tottenham, club con il quale – si legge sul portale – starebbe ancora collaborando, consigliandogli giocatori.

Paratici lo porta al Tottenham: addio alla Serie A

Così il prossimo colpo degli Spurs potrebbe arrivare ancora una volta dalla Serie A. Un colpo che farebbe male al Milan, oltre che all’Inter di Beppe Marotta.

Il nome suggerito al club londinese da Paratici è quello di Samuele Ricci.  Il centrocampista – non è certo un segreto – è il primo nome sulla lista della spesa da parte dei rossoneri, ma anche i cugini nerazzurri sono pronti a fare sul serio qualora dovesse salutare Davide Frattesi.

TEAMtalk fa così il punto della situazione legata all’affare Ricci al Tottenham, confermando come il prezzo fissato dal Torino sia di una quarantina di milioni di euro trattabili. Il portale scrive, inoltre, della concorrenza, rappresentata da Inter, Milan e Napoli, da affrontare per portare Ricci a Londra

Al momento, però, non ci sarebbero stati contatti diretti tra il club inglese e gli agenti del giocatore. E’ tutto, dunque, alquanto prematuro per capire dove sarà il futuro di Samuele Ricci. Urbano Cairo, però, gongola, sapendo che in estate potrebbe davvero scatenarsi una vera e propria asta per il suo gioiello, blindato poco tempo fa con un contratto fino al 30 giugno 2028.