Calciomercato Juve, tutti pazzi per Bremer: nessuno sconto | CM.IT

Protagonista di un avvio di stagione sugli scudi, Gleison Bremer è finito nel mirino delle big europee

Prezioso in difesa e pericoloso per le retroguardie avversarie sui calci piazzati, Gleison Bremer non ha fatto alcuna fatica ad imporsi come punto fermo della Juventus sin dalle battute iniziali della sua avventura bianconera. Anche sotto gli ordini del connazionale Thiago Motta, l’ex Torino si è reso protagonista di un avvio di stagione a dir poco convincente, al punto di tornare subito nel mirino di numerose big europee.

La scorsa estate, prima di virare su Matthijs de Ligt, il Manchester United si è scontrato con l’elevato prezzo del 27enne di Itapitanga, ma la Premier League non molla certo la presa. Di recente si è parlato di un potente ritorno di fiamma del Liverpool, ma in passato anche Chelsea e Manchester City hanno manifestato un interesse concreto nei confronti del giocatore.

Calciomercato Juventus, non solo Premier su Bremer

A prescindere dalle big inglesi, la sensazione che emerge sempre con maggiore evidenza è che, se il brasiliano dovesse confermarsi su questi livelli nel corso di tutta la stagione, sulla scrivania arriverà più di un’offerta interessante. Le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, oltre a confermare le piste britanniche, parlano di un interessamento concreto da parte di Bayern Monaco, Real Madrid e PSG.

I bavaresi in estate vorrebbero rimodellare ulteriormente la propria difesa, con le posizioni di Kim e di Dayot Upacemano che sono abbastanza traballanti. La squadra parigina, dal canto suo, proverà ancora una volta a cedere l’ex Inter, Milan Skriniar e non è escluso che possa pensare ad inserire il suo cartellino proprio in una eventuale trattativa con la Juventus. La dirigenza bianconera, dal canto suo, resta irremovibile e non è disposta a concedere sconti rispetto ai 70 milioni di euro.