Serie A: Bernabé in una big, la svolta

A Parma lo spagnolo ha deciso di prendersi la scena. Contro l’Inter il primo gol in Serie A ed ora è pronto al grande salto nel calcio che conta

Di Bernabé se ne parla bene da tempo. Cresciuto nel settore giovanile di Barcellona e Manchester City, il classe 2001 era considerato uno degli astri nascenti del calcio spagnolo. Poi qualche infortunio di troppo non ha permesso al giocatore di fare la carriera che ci si aspettava. Ora, però, il campione olimpico vuole riprendersi gli interessi e il gol contro l’Inter, il primo in Serie A, potrebbe rappresentare per lui un nuovo punto di partenza.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, le qualità di Bernabé non sono assolutamente messe in discussione. Anzi, il calciatore continua ad essere seguito e monitorato da vicino da diverse big. Da parte sua non c’è fretta di fare il salto di qualità. La volontà è quella di rispettare il percorso e accelerare troppo i tempi. Ma un club potrebbe decidere già nei prossimi mesi di assicurarselo per anticipare la concorrenza.

Calciomercato: Bernabé in una big italiana, le ultime

Gli occhi delle big su Bernabé ci sono ormai da tempo. Dal suo approdo in Italia molte squadre hanno acceso i fari sul classe 2001 in ottica calciomercato. Ma da parte dello spagnolo non c’è mai stata la volontà di accelerare i tempi. Si è deciso di proseguire per il normale percorso anche a causa di molti infortuni. Ora, però, il momento del salto in una squadra importante potrebbe essere arrivato. In questa stagione, infatti, sta dimostrando di essere pronto e il gol all’Inter per lui è sicuramente un nuovo punto di partenza della sua carriera.

E chissà che proprio i nerazzurri non potrebbero farci un pensierino. La linea di Oaktree è molto chiara e un profilo come quello di Bernabé si sposerebbe alla perfezione con il pensiero della proprietà americana. Al momento, come sappiamo, le priorità sono altre (Nico Paz su tutti). Ma se l’argentino non dovesse arrivare, allora non è da escludere che si opti per una soluzione simile e forse meno costosa come il giocatore spagnolo nel prossimo calciomercato.

Bernabé è un giocatore molto duttile. In carriera ha coperto diversi ruoli. Una notizia che sicuramente farebbe felice Simone Inzaghi vista la sua volontà di rendere la squadra ancora più imprevedibile. Non è una operazione di calciomercato semplice da chiudere vista la concorrenza, ma l’Inter un pensierino potrebbe farlo.

Mercato Inter: Bernabé il nome a sorpresa?

Al momento la pista Bernabé per l’Inter è più una ipotesi che altro. Non c’è una trattativa e le priorità nel prossimo calciomercato per i nerazzurri sono altre.

Ma attenzione alla possibilità di andare a prendere lo spagnolo in caso di una fumata nera per Nico Paz. Bernabé si sposa alla perfezione con la linea decisa da Oaktree e quindi potrebbe essere uno di quei nomi destinati a scalare le gerarchie nella lista di calciomercato di Marotta e Ausilio.