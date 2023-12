Dal Tardini a San Siro: 5 milioni per Bernabé

Dallo stadio Tardini ai grandi palcoscenici d’Europa: un’altra pretendente per Bernabé del Parma, sono tutti pazzi di lui.

Sono tutti pazzi per Adrian Bernabé, con il centrocampista del Parma che sta vivendo una stagione davvero straordinaria tra le fila dei Ducali in Serie B. Le sue giocate, il suo talento straordinario ed il senso del gol del ragazzo, uniti alla sua giovanissima età, stanno attirando non poche attenzioni di club davvero molto importanti non solo in Italia, ma anche e soprattutto in Spagna.

Secondo quanto riportato da Elgoldigital, infatti, gli emissari dell’Atletico Madrid sarebbero volati in Italia per visionare da vicino il ragazzo e, allo stesso tempo, capire quali potrebbero essere le possibilità di un suo trasferimento tra le fila dei Colchoneros di Simeone.

La situazione tra le fila della compagine spagnola in mediana, infatti, è in bilico: né Koke né De Paul sono sicuri di rimanere e, pe questo motivo, la dirigenza sta pensando di tutelarsi in anticipo andando a cercare uno dei talenti migliori della cadetteria. Portarlo via dal Parma, però, non sarà affatto facile.

Calciomercato, Bernabé piace all’Atletico Madrid: pronta offerta da 5 milioni

Bernabé con il Parma ha un contratto in scadenza nel 2026, motivo per il quale cercare uno sconto non sarà affatto facile, in aggiunta al fatto che il club non ha intenzione di privarsi di lui tanto presto.

Davanti all’offerta giusta, però, il club potrebbe vacillare. In tal senso l’Atletico potrebbe essere un’ottima soluzione per il ragazzo, il quale ha già avuto modo di giocare nelle giovanili del Barcellona (prima di trasferirsi al Manchester City), senza tuttavia avere mai modo di esordire in prima squadra.

Al momento il calciatore spagnolo è valutato circa 7,5 milioni di euro, ma la sensazione è che questa cifra possa vertiginosamente schizzare verso l’alto qualora la concorrenza dovesse aumentare sempre di più.