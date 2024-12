Milan-Fonseca alla resa dei conti: gelo a Milanello – Calciomercato.it

Le ultime notizie sul Diavolo dopo le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico portoghese. Attesa per il confronto con la dirigenza e i calciatori

Lo sfogo è stato importante. Paulo Fonseca si è presentato in conferenza stampa, dopo la partita vinta contro la Stella Rossa, visibilmente amareggiato e con gli occhi lucidi, denunciando l’atteggiamento di alcuni suoi giocatori. Il tecnico portoghese ha usato così parole importanti dopo quanto visto in campo nel match di Champions League.

L’ex Lille è deluso e le sue parole, inevitabilmente rappresentano un punto di non ritorno. Fonseca ha bisogno di parlare alla squadra per capire chi ha davvero voglia di lottare per la maglia e di stare al suo fianco. Ma in questo momento il mister appare sempre più un uomo solo, ma è tempo di far quadrare i conti, con il gruppo di lavoro, rappresentato da Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani.

Inizia la giornata a Carnago: Fonseca subito a Milanello

C’è dunque tanta attesa per quanto può succedere il giorno dopo la netta presa di posizione di mister Fonseca. I fari sono inevitabilmente puntati a Milanello, dove la squadra è chiamata a lavorare per iniziare a preparare la sfida contro il Genoa, in un clima davvero surreale.

Fonseca ha varcato i cancelli del centro sportivo di Carnago di buon mattino, poco dopo le 9.00, in vista dell’allenamento che di fatto ha avuto inizio proprio adesso. Sono tanti i calciatori arrivati in largo anticipo. Inevitabile, come annunciato ieri in conferenza, un confronto tra le parti per provare a fare chiarezza. Da segnalare, però, l’assenza al momento della dirigenza. Il gruppo di lavoro, che anche ieri ha deciso di non parlare nel post gara, lasciando San Siro subito dopo la partita, non è presente in questi istanti al centro sportivo di Carnago. Il popolo del Milan è in attesa di un chiarimento, così come lo è il mister. Furlani, Moncada e Ibrahimovic sono chiamati a prendere posizione in maniera netta e precisa. A Milanello si respira un clima gelido e occorre spazzare via ogni dubbio per il bene del Diavolo. Se Fonseca gode davvero della fiducia della società è arrivato il momento di dimostrarlo, anche se fino a qualche giorno fa dalle parti di via Aldo Rossi trapelava che il club non fosse soddisfatto dell’andamento della stagione. E’ il momento della resa dei conti.