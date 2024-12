Addio anticipato all’Inter: Marotta cala il poker per l’attacco di Inzaghi

Campanello d’allarme nel reparto offensivo dei nerazzurri: prende corpo una possibile cessione già nel mercato di gennaio

Il vuoto dietro la coppia Thuram-Lautaro Martinez, senza dimenticare il periodo di appannamento accusato dal capitano in questa prima parte di stagione.

Oltre alle problematiche in difesa e il punto interrogativo sulle condizioni fisiche di Acerbi, scatta un campanello d’allarme anche nel reparto offensivo in casa Inter. Taremi continua a deludere e dopo quattro mesi è ancora all’asciutto di gol su azione con la casacca nerazzurra. Solo una gioia finora per l’ex centravanti del Porto, arrivata però su rigore contro la Stella Rossa in Champions a risultato ampiamente acquisito. I tifosi della ‘Beneamata’ ma anche la società si aspettavano ben altro impatto dal nazionale iraniano, fermo restando una normale fase di ambientamento con la nuova realtà.

Inzaghi gli ha dato fiducia specialmente in Europa, con Taremi che ha giocato sempre dal primo minuto nelle sei gare disputate dai campioni d’Italia in Champions. L’esperto attaccante è sbarcato in Italia a parametro zero dopo l’addio al Porto e ha firmato un contratto fino al 2027 con l’Inter, con un ingaggio da oltre 3 milioni all’anno più bonus.

Calciomercato Inter, le condizioni per il divorzio anticipato con Arnautovic

Taremi non è riuscito a imporsi e l’Inter si interroga sul rendimento dell’iraniano, anche in previsione delle mosse in attacco per la prossima estate. Dove, oltre a Correa, non ci sarà posto neanche per Arnautovic.

L’austriaco addirittura è scivolato indietro al ‘Tucu’ nelle gerarchie di Simone Inzaghi, malgrado rimanga un prezioso uomo spogliatoio fuori dal campo. L’Inter non chiude a un possibile addio anticipato dell’ex Bologna, rispetto al contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La dirigenza di Viale della Liberazione non vorrebbe però registrare una minusvalenza a bilancio e chiede un piccolo indennizzo inferiore ai 3 milioni di euro per liberare subito il classe ’89. I nerazzurri, in caso di cessione a gennaio, risparmierebbero anche 2 milioni lordi sullo stipendio del giocatore. Su Arnautovic c’è il pressing del Torino oltre ad alcuni sondaggi del Galatasaray in Turchia, ma non sarà semplice trovare l’incastro giusto per interrompere il matrimonio a campionato in corso.

Anche perché l’Inter dovrebbe trovare un sostituto per riempire la casella nel reparto offensivo, visto che Correa fino a febbraio non sarà utilizzabile in Champions League. Per rinforzare l’attacco il duo Marotta-Ausilio sta affilando le armi soprattutto in vista della prossima estate, dove in cima alla lista dei desideri c’è sempre David che si svincolerà dal Lille. Sul taccuino della ‘Beneamata’ figurano inoltre Raspadori e il baby Castro, oltre alla suggestione Chiesa.