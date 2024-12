La volontà da sola non basta: critiche e anonimato per Taremi

L’Inter perde a Leverkusen ma a far riflettere è l’ennesima prestazione poco incisiva di un attaccante arrivato con tutt’altre aspettative. La stagione anonima di Taremi

Ieri sera è arrivata la prima sconfitta nel percorso Champions dell’Inter, che è caduta in trasferta contro il Leverkusen di misura. Un ko che fa parte chiaramente di un cammino comunque molto positivo per i nerazzurri di Inzaghi, che ha provato anche a rimescolare alcune carte dal punto di vista della formazione.

In terra tedesca ha avuta una chance da titolare Mehdi Taremi, attaccante iraniano arrivato a parametro zero e che per ora non ha del tutto convinto dal punto di vista del rendimento. Prima della partita a ‘Sky Sport’ Inzaghi sul suo impiego era stato chiarissimo: “Gioca perché lo merita. Si allena molto bene, sa che c’è molta concorrenza ma ogni volta che è stato impegnato ha fatto sempre molto bene”.

Giudizio quindi positivo per l’allenatore meneghino al netto di quella che poi in campo è stata una prestazione opaca da parte dell’ex Porto, che avrebbe dovuto portare in dote un bottino di gol ed esperienza proprio in vista delle partite più complesse della stagione. L’annata di Taremi per ora però non ha brillato e i numeri non sono dalla sua parte.

Inter, Taremi non trova la svolta: stagione anonima

Sesta gara da titolare in Champions quella di ieri per Taremi che ha offerto scarso apporto e zero tiri in un’altra serata complessivamente anonima.

Nonostante l’arrivo a costo zero in estate le aspettative sul classe 1992 era certamente più elevate. Finora l’iraniano ha messo insieme solo un gol e due assist in 16 apparizioni totali tra campionato e coppa. In un certo senso quindi Taremi è fermo alla rete di Champions contro la Stella Rossa, unico vero grande sussulto di una stagione anonima ancor più che negativa.

Intanto i malumori intorno alla sua figura iniziano a crescere soprattutto da parte di una fetta di tifosi sui social che in particolare dopo il ko contro il Leverkusen hanno puntato il dito sulla sua serata. C’è da dire che il calciatore resta estremamente volenteroso, ma le partite in cui è stato lanciato da titolare non sono delle più semplici. In campionato infatti l’iraniano si è visto pochissimo ed ha raccolto una sola apparizione da titolare ad inizio stagione prima di divenire una semplice alternativa a scarso minutaggio a Thuram e Lautaro.

Lecito quindi aspettarsi di più da un calciatore che doveva portare gol pesanti alle seconde linee, ma è anche giusto attenderlo e provare a rivederlo in un’altra veste e in altre situazione. Il giudizio è sospeso, ma la stagione resta anonima.