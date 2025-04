Serie A, gli arbitri della 32esima giornata: il derby Lazio-Roma a Sozza

Sabato l’Inter anticipa contro il Cagliari, mentre lunedì il Napoli chiude contro l’Empoli. Domenica lo scontro diretto in chiave Champions tra Atalanta e Bologna

Sono stati designati gli arbitri della trentaduesima giornata di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno che si apre venerdì con l’anticipo tra Udinese e Milan che sarà diretto da Sacchi. Sabato scendono in campo Inter e Juve rispettivamente contro Cagliari e Lecce: gare affidate a Di Bello e Zufferli.

Domenica a pranzo, per lo scontro diretto per la zona Champions tra Atalanta e Bologna, è stato scelto Mariani, mentre per il derby della Capitale tra Lazio e Roma in serata il designatore Rocchi ha optato per Sozza. A chiudere il programma il monday night tra Napoli ed Empoli che sarà diretto da Fabbri. Ecco tutti gli accoppiamenti:

UDINESE – MILAN Venerdì 11/04 h.20.45

SACCHI

DEL GIOVANE – ROSSI C.

IV: CREZZINI

VAR: MARINI

AVAR: MASSA

VENEZIA – MONZA Sabato 12/04 h.15.00

MARESCA

MOKHTAR – FONTEMURATO

IV: COLLU

VAR: DI PAOLO

AVAR: VOLPI

INTER – CAGLIARI Sabato 12/04 h.18.00

DI BELLO

BERTI – CECCONI

IV: PERENZONI

VAR: CHIFFI

AVAR: PATERNA

JUVENTUS – LECCE Sabato 12/04 h.20.45

ZUFFERLI

VECCHI – BERCIGLI

IV: ARENA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MASSA

ATALANTA – BOLOGNA h.12.30

MARIANI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: AYROLDI

VAR: PATERNA

AVAR: CHIFFI

FIORENTINA – PARMA h.15.00

MANGANIELLO

SCATRAGLI – MORO

IV: COSSO

VAR: LA PENNA

AVAR: PEZZUTO

VERONA – GENOA h. 15.00

MARCHETTI

DI IORIO – YOSHIKAWA

IV: PERRI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI

COMO – TORINO h. 18.00

MARCENARO

BINDONI – BIFFI

IV: RUTELLA

VAR: AURELIANO

AVAR: GUIDA

LAZIO – ROMA h.20.45

SOZZA

PERROTTI – ROSSI M.

IV: DOVERI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI PAOLO

NAPOLI – EMPOLI Lunedì 14/04 h. 20.45

FABBRI

BACCINI – LO CICERO

IV: RAPUANO

VAR: PEZZUTO

AVAR: AURELIANO