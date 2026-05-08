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Lautaro Martinez: “Perché Chivu va ringraziato. Ricca offerta di un top club? Trattato in modo impensabile”

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Il capitano dell’Inter: “Il mister ci ha dato fiducia non privandoci di quello che tatticamente avevamo fatto con Inzaghi”

Chivu ci ha portato un’aria nuova“. A ‘Cronache di Spogliatoio’ Lautaro Martinez spende parole di elogio per il proprio allenatore: “Ci ha dato fiducia e ha questa leadership che si vede anche da fuori – ha aggiunto il capitano dell’Inter, fresca di vittoria dello Scudetto numero 21 – Non ci ha privati di ciò che tatticamente avevamo fatto negli scorsi anni con Inzaghi.

Ha solo aggiunto un po’ delle sue idee a quello che già conoscevamo. Dobbiamo ringraziarlo. Il mister va verso un’idea di calcio molto moderna. Ci concede giorni liberi. Oggi si gioca tanto e i calciatori devono essere tranquilli e riposati”.

Lautaro durante l'intervista
Lautaro Martinez: “Perché Chivu va ringraziato. Ricca offerta di un top club? Vi spiego” (Screen Video Cronache di Spogliatoio) – Grafica di Calciomercato.it

Nelle ultime settimane si è parlato del possibile arrivo all’Inter di offerte importanti per il suo numero 10, che però nell’intervista dice apertamente che la sua intenzione è quella di rimanere in nerazzurro: “Cosa farei se mi arrivasse una ricca proposta da un top club? Sono fedele al progetto Inter, qui mi sento a casa. La mia famiglia è felice, abbiamo un ristorante e amiamo Milano.

Dal primo giorno tutti mi hanno trattato in un modo impensabile e ho raggiunto traguardi personali e di squadra davvero importanti. Non ho davvero motivi per pensare a qualcosa che non sia l’Inter“, ha concluso l’argentino che domani all’Olimpico contro la Lazio – in quello che sarà l’antipasto della finale di Coppa Italia in programma il 13 maggio – dovrebbe partite titolare affiancato da Bonny.

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