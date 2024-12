Milan, le ultime su Loftus-Cheek e Morata: c’è l’esito degli esami

Ecco le notizie relative alle condizioni fisiche del centrocampista inglese e dell’attaccante spagnolo: il punto della situazione

C’era attesa per conoscere le condizioni fisiche di Ruben Loftus-Cheek e Alvaro Morata, che hanno lasciato il terreno di gioco di San Siro, durante il match contro la Stella Rossa di Champions League, per degli infortuni muscolari.

Il Milan ha così comunicato gli esiti degli esami a cui si sono sottoposti i due giocatori: per quanto riguarda il centrocampista inglese lo stop non sarà breve; il numero otto ha infatti riportato una lesione del bicipite femorale della gamba destra e si sottoporrà a nuovi controlli strumentali tra 7-10 giorni. Il suo 2024 appare dunque ormai concluso. C’è la Supercoppa Italiana nel mirino, ma non è detto che l’ex Chelsea riesca a recuperare. Anzi. Bisogna dunque aspettare la prossima settimana per saperne di più sui tempi di recupero.

Un bel guaio per Paulo Fonseca, che aveva già perso il titolare sulla trequarti, Christian Pulisic, per una lesione di basso grado al soleo. Ora inevitabilmente sarà chiamato a cambiare le carte in tavola e trovare nuovi equilibri per le prossime partite. Contro il Genoa, inevitabilmente cambierà quasi tutto l’attacco.

Milan, stop Morata: Fonseca cambia l’attacco

Anche Alvaro Morata, infatti, va verso il forfait. Allo spagnolo, però, è andata decisamente meglio: il centravanti spagnolo, infatti, ha subito solo un trauma elongativo in regione adduttoria.

L’esame ha, così, escluso lesioni ai muscoli adduttori. Contro il Grifone a San Siro, l’unico superstite in attacco sarà dunque Rafa Leao. Toccherà sicuramente a Tammy Abraham essere il riferimento in avanti, con Samu Chukwueze sulla destra e una sorta di centrocampo a tre, con Musah, Reijnders e Fofana, in attesa del rientro di Ismael Bennacer.

L’emergenza in attacco può sicuramente rappresentare un’occasione anche per Francesco Camarda, che ieri ha dato la giusta scossa, quando è entrato in campo, permettendo al Milan di portare a casa una preziosa vittoria, contro la Stella Rossa. Contro il Genoa, inoltre, dovrebbe esserci il ritorno anche di Noah Okafor.