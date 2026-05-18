Esonero Spalletti, precipita la situazione in casa Juve: i dettagli

Terremoto a Torino dopo la pesantissima sconfitta interna contro la Fiorentina: ecco cosa sta succedendo.

Choc in casa Juve dopo il ko interno contro la Fiorentina nel match valido per la penultima giornata di Serie A. I bianconeri si arrendono col punteggio di 2-0 e scivolano momentaneamente al sesto posto in classifica: questo significa che Yildiz e compagni, a 90′ dalla fine del campionato, sono fuori dalla Champions League. Rimane il derby contro il Torino di domenica prossima, ma potrebbero non bastare i 3 punti per la qualificazione alla massima competizione continentale per club.

E nell’occhio del ciclone finisce questa volta soprattutto Luciano Spalletti per alcune scelte di formazione discutibili, per aver gettato alle ortiche il vantaggio sulle inseguitrici e per quanto ammesso subito dopo il match contro la Fiorentina. Su X sono in moltissimi a chiedere l’esonero del tecnico bianconero:

Non puoi andare in Guerra contro un tuo Dirigente Non puoi,ogni intervista,lamentarti della Punta Non puoi fare un Febbraio cosi disastroso Non puoi schierare ancora Koopmeiners Non puoi parlare di

Bella stagione,poteva andare peggio Se sei alla #Juventus

NON PUOI#Spalletti pic.twitter.com/lcupa1Z12n — K!NO (@Kino16K) May 17, 2026

Intervista arrogante, delirante e offensiva della storia della società. Se ancora c è rimasta una briciola di @juventusfces in qualche posto, qualcuno lo faccia andare via subito #spallettiout — Raffaele Damiano (@damiant1988) May 17, 2026

Ore concitatissime, dunque, a Torino con Spalletti che nei prossimi giorni incontrerà John Elkann per fare chiarezza sul proprio futuro e su quello della Juventus: come andrà a finire?