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Esonero Spalletti, precipita la situazione in casa Juve: i dettagli

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Terremoto a Torino dopo la pesantissima sconfitta interna contro la Fiorentina: ecco cosa sta succedendo. 

Choc in casa Juve dopo il ko interno contro la Fiorentina nel match valido per la penultima giornata di Serie A. I bianconeri si arrendono col punteggio di 2-0 e scivolano momentaneamente al sesto posto in classifica: questo significa che Yildiz e compagni, a 90′ dalla fine del campionato, sono fuori dalla Champions League. Rimane il derby contro il Torino di domenica prossima, ma potrebbero non bastare i 3 punti per la qualificazione alla massima competizione continentale per club.

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Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

E nell’occhio del ciclone finisce questa volta soprattutto Luciano Spalletti per alcune scelte di formazione discutibili, per aver gettato alle ortiche il vantaggio sulle inseguitrici e per quanto ammesso subito dopo il match contro la Fiorentina. Su X sono in moltissimi a chiedere l’esonero del tecnico bianconero:

Ore concitatissime, dunque, a Torino con Spalletti che nei prossimi giorni incontrerà John Elkann per fare chiarezza sul proprio futuro e su quello della Juventus: come andrà a finire?

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