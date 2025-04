Il Chelsea lo vuole a tutti i costi: l’Inter deve solo fare il prezzo

Il club inglese ha messo nel mirino il calciatore nerazzurro: i Blues lo vogliono in estate, ora tocca a Marotta fare il prezzo

Un pareggio che fa male. L’Inter viene rimontata dal Parma, ma il suo vantaggio sul Napoli, bloccato dal Bologna di Vincenzo Italiano, resta invariato visto che i campani non ne hanno approfittato.

Ma la squadra di Simone Inzaghi può volare sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria, ottenuta nei minuti finali, nell’andata dei quarti di finale della Champions League sul campo del Bayern Monaco di Vincent Kompany. Decisiva la rete di Davide Frattesi, dopo l’iniziale vantaggio siglato da capitan Lautaro Martinez e il momentaneo 1-1 realizzato dal sempreverde Thomas Mueller.

Il presente è ricco di impegni, il futuro però è già alla porta: è questo il periodo di programmare il futuro, questo il momento in cui si scelgono obiettivi e possibili cessioni. Su questo versante arriva un’indiscrezione dall’Inghilterra con il Chelsea che avrebbe messo gli occhi su un calciatore nerazzurro e sarebbe pronto a fare un’offerta per convincere l’Inter.

Inter, Chelsea su Bisseck: si aspetta la valutazione

Stando a quanto riportato da ‘tbrfootball.com’, i Blues avrebbero intenzione di farsi avanti per Yann Aurel Bisseck.

Il centrale tedesco, 24 anni, ha alternato quest’anno buone prestazioni ad altre meno positive, ma resta comunque uno dei difensori sui quali punti Inzaghi. In stagione è arrivato anche l’esordio in Nazionale con la convocazione e l’esordio con la Germania proprio contro l’Italia. Ora l’interesse del Chelsea che in estate ha intenzione di movimentare non poco il mercato, sia in entrata che in uscita.

Un interesse che nelle prossime settimane potrebbe tramutarsi in contatti con l’Inter per capire la valutazione che il club nerazzurro fa del centrale. Bisseck, arrivato due anni fa per 7 milioni di euro, potrebbe rappresentare una ghiotta possibilità di fare una plusvalenza importante senza però privarsi di uno dei big della rosa. Pista dunque da monitorare, con il futuro che già si staglia all’orizzonte e il presente però che chiede massima attenzione: ci sono tre trofei da conquistare.