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Fiorentina e Juventus hanno chiuso: De Zerbi non li libera più

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L’allenatore italiano ha preso una decisione definitiva, gelando bianconeri e toscani

Dopo aver centrato la salvezza con il Tottenham all’ultima giornata di Premier League, Roberto De Zerbi ha già iniziato a costruire la rosa in vista del prossimo anno, con l’intento di evitare una stagione da incubo come quella finita circa un mese fa.

Roberto De Zerbi applaude a bordo campo
Fiorentina e Juventus hanno chiuso: De Zerbi non lo libera più (Ansa Foto) – calciomercato.it

Gli Spurs hanno già ufficializzato l’ingaggio a parametro zero di Robertson e Senesi e a breve potrebbero riscattare anche Palhinha dal Bayern Monaco. Il club londinese resta, tuttavia, uno dei più chiacchierati anche in uscita, visto che molti calciatori hanno calamitato su di sé le attenzioni anche dei club italiani: Vicario (Juventus e Napoli), Tel (Roma), Udogie (Fiorentina e Juventus) e Spence (Juve).

Per quanto riguarda i due esterni, secondo Team Talk De Zerbi avrebbe già messo un veto al loro ritorno in Serie A. Per l’ex Udinese, il tecnico bresciano sta spingendo per il rinnovo, mentre l’ex esterno del Genoa viene visto come un’alternativa molto credibile sulla destra. Stando al sito inglese, RDZ con Robertson e Udogie a sinistra e Porro e Spence dall’altra parte ritiene di avere uno dei pacchetti di esterni più forti di tutta la Premier League.

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