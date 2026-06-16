Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Bouaddi-Serie A, è partito l’assalto: servono almeno 45 milioni

Foto dell'autore

Il centrocampista del Lilla si sta mettendo in mostra ai Mondiali con la casacca della Nazionale marocchina. 

Ha appena 18 anni, si è già messo in mostra all’esordio mondiale tra Marocco e Brasile con una prestazione sontuosa e adesso mezza Europa lo sogna. Si chiama Ayyoub Bouaddi uno dei gioielli più corteggiati oggi del panorama calcistico mondiale, ma sarà davvero complicato strapparlo al Lille (club proprietario del cartellino).

De Laurentiis prima di una partita del Napoli
De Laurentiis (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il Napoli lo corteggia da mesi e – secondo quanto riferito dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’ – avrebbero intenzione di intavolare una vera e propria trattativa con il club di Ligue 1 per provare a bruciare la concorrenza.

Il Lille, però, non ne vuole sapere e valuta il cartellino del classe 2007 di Senlis almeno 45 milioni di euro: una cifra importante destinata a salire ulteriormente in caso di Mondiale top con la casacca della Nazionale marocchina. Il Napoli e Aurelio De Laurentiis sono avvisati.

5196

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

7 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU