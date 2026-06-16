Bouaddi-Serie A, è partito l’assalto: servono almeno 45 milioni

Il centrocampista del Lilla si sta mettendo in mostra ai Mondiali con la casacca della Nazionale marocchina.

Ha appena 18 anni, si è già messo in mostra all’esordio mondiale tra Marocco e Brasile con una prestazione sontuosa e adesso mezza Europa lo sogna. Si chiama Ayyoub Bouaddi uno dei gioielli più corteggiati oggi del panorama calcistico mondiale, ma sarà davvero complicato strapparlo al Lille (club proprietario del cartellino).

Il Napoli lo corteggia da mesi e – secondo quanto riferito dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’ – avrebbero intenzione di intavolare una vera e propria trattativa con il club di Ligue 1 per provare a bruciare la concorrenza.

Il Lille, però, non ne vuole sapere e valuta il cartellino del classe 2007 di Senlis almeno 45 milioni di euro: una cifra importante destinata a salire ulteriormente in caso di Mondiale top con la casacca della Nazionale marocchina. Il Napoli e Aurelio De Laurentiis sono avvisati.