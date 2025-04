“Come in politica”: tra Samp e ritorno in panchina in una big, Mancini chiarisce tutto

L’ex commissario tecnico a tutto campo: ha parlato del club bluerchiato, delle voci sul suo futuro e di un possibile ritorno in azzurro

A tutto campo. Roberto Mancini in un’intervista al ‘Tg1′, parla un po’ di tutto: dalle voci su un suo coinvolgimento nella Sampdoria (già smentite via social) al suo futuro in panchina, rispondendo anche alle domande su un eventuale ritorno in Nazionale.

L’ex commissario tecnico, quest’oggi a Bogliasco per assistere all’allenatore della squadra blucerchiata, è tornato a smentire un suo coinvolgimento diretto in società. “Nessun ruolo, assolutamente. La Samp per me è qualcosa di speciale, quindi in un momento così di difficoltà… conosco il presidente, parliamo spesso, quindi se posso dare un consiglio”.

Niente incarico da consulente, dunque, né tantomeno da dirigente del club ligure, ma la voglia intatta di tornare in panchina. A tal riguardo ha risposto ad una domanda sulla Roma: “Ogni giorno sono su qualche panchina, di qua, di là. È un po’ come in politica, quando esce il nome poi dopo… Quindi speriamo esca il meno possibile. Ci sono tante squadre importanti, in Europa. Vediamo”.

Mancini tra Samp, Roma e la Nazionale

Infine, sulla Nazionale: “Penso che sia un’ottima squadra. La maggior parte sono giocatori che hanno debuttato o che sono venuti con me. Voglio bene a loro e sono sicuro che faranno benissimo perché secondo me stanno migliorando”.

E ancora Mancini sull’eventuale ritorno in azzurro: “Per me è stata la parentesi più bella di sempre, vincere con la Nazionale è qualcosa di totalmente diverso, quindi chi lo sa, questo non si può dire”.