La pista è caldissima: torna gratis alla Juventus

Serve un difensore alla Juventus a gennaio dopo il grave infortunio di Bremer: si scalda la pista che porta al ritorno in maglia bianconera

La Juventus frena anche contro il Parma in casa ed è attesa domani dalla delicata trasferta sul campo dell’Udinese, distante solo due punti in classifica dai bianconeri di Torino.

La squadra di Thiago Motta è scivolata al sesto posto dopo le vittorie di Fiorentina e Lazio, già distante sette lunghezze dalla capolista Napoli. C’è un problema nel reparto difensivo della ‘Vecchia Signora’, che nelle ultime tre partite ha subito 7 reti senza vincere tra campionato e Champions League. Due pareggi con Inter e Parma, oltre alla sconfitta all’Allianz Stadium in coppa contro lo Stoccarda. La Juve ha perso troppo presto per infortunio Bremer, alfiere difensivo di Thiago Motta, senza riuscire al momento a trovare le necessarie contromisure per far fronte alla fondamentale assenza del brasiliano ex Torino. Il connazionale Danilo sembra arrivato sul viale del tramonto e non è più in grado di dare le necessarie garanzie alla retroguardia bianconera.

Calciomercato Juventus, prende corpo il ritorno di Dragusin per la difesa

Gatti è calato dopo un ottimo avvio di stagione e inevitabilmente il solo Kalulu – colpo azzeccato sul mercato – non può bastare per puntare su più fronti tra campionato e coppe.

Il Dt Giuntoli perciò si è messo già in azione per trovare un profilo adatto per Thiago Motta, fermo restando che sarà impossibile trovare un altro Bremer nella finestra invernale. Un tassello in grado di rimpolpare il reparto e permettere al tecnico di avere più soluzioni sarà comunque necessario, con Milan Skriniar che rimane più che una suggestione per la Juventus. L’ex Inter è una riserva di lusso al Paris Saint-Germain e arriverebbe per sei mesi sotto la Mole. Lo scoglio è l’ingaggio dello slovacco, che a Parigi percepisce un ingaggio da circa 10 milioni di euro all’anno. Sempre in prestito prende corpo e si scalda inoltre l’ipotesi Dragusin: per il rumeno, poco utilizzato al Tottenham e pagato 25 milioni più bonus lo scorso gennaio per prelevarlo dal Genoa, si tratterebbe di un ritorno alla Continassa.

La Juve inoltre continua a monitorare Ismajli, opzione low cost dall’Empoli, mentre restano più complicate le piste che portano a Tah, Boscagli e Bijol, quest’ultimo osservato speciale domani pomeriggio nella trasferta in Friuli contro l’Udinese.