Lazio-Bodo, che tegola per Baroni ai supplementari: esce in lacrime e i cambi sono finiti

Succede di tutto all’Olimpico, si fa male nuovamente uno dei titolarissimi e le sensazioni sono pessime

Partita folle, letteralmente folle all’Olimpico. La Lazio pareggia clamorosamente al 93′, o meglio segna il 2-0 che riequilibra perfettamente il risultato dell’andata. Una serie di occasioni incredibili mancate dai biancocelesti, che proseguono la striscia sfortunata (ma ci hanno messo del loro) dalle chances fallite nel derby. Tanti cambi anche effettuati dal tecnico negli ultimi minuti, tra cui Nuno Tavares.

Il portoghese entra negli ultimi minuti dei tempi regolamentari, ma si nota subito che non è in forma. Si era fatto male il 6 aprile a Bergamo, 15 giorni almeno di prognosi ma dopo 10 è tornato ad allenarsi rientrando anche tra i convocati. Un miracolo praticamente, che però non si concretizza del tutto. Perché all’inizio del primo supplementare deve abbandonare il campo di nuovo, stavolta addirittura in lacrime, consolato dai compagni. Prima Guendouzi e poi Noslin, che gli dà un bacio. Una brutta perdita per la Lazio, che fa entrare Hysaj ma con questa sostituzione termina i cambi a disposizione. Per fortuna che poi ci pensa Dia a spazzare via tutti i brutti i pensieri. Ma con l’ennesimo ko di Tavares bisognerà comunque fare i conti e le sensazioni sono pessime.