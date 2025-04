PAGELLE E TABELLINO LAZIO-BODO 5-6 dcr: Guendouzi mostro non basta. Tchaouna, perché

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League 2024/25

LAZIO

Mandas 7

Lazzari 5

Gila 7

Romagnoli 7,5

Marusic 7. Dal 68′ Tavares 5,5. Dal 94′ Hysaj 4,5

Rovella 6. Dall’84’ Vecino 5,5

TOP Guendouzi 8: gioca una partita mostruosa, praticamente non sente la fatica, almeno sembra fino al 115′ quando anche lui si piega per fare stretching. L’assist per il terzo gol di Dia è frutto di un’azione di forza e qualità pazzesche. Cuore, anima, qualità, tutto e molto di più. Encomiabile.

Isaksen 7. FLOP Dall’84’ Tchaouna 4: entra male, un paio di giocate le prova, anche di buona fattura, ma non le completa e si perde sempre sul più bello. In ritardo nelle chiusure, un po’ troppo molle. Ha una chance di puntare l’ultimo uomo e andare in porta ma decide di fermarsi e passare il pallone. Poi sbaglia il rigore in maniera assurda. Anche se l’errore è di Baroni probabilmente. Da citare però anche Hysaj, pure lui non bene e si perde pure la marcatura sul gol del Bodo.

Pedro 6. Dal 68′ Dia 6,5

Zaccagni 6,5. Dall’88’ Noslin 6

Castellanos 6

All. Baroni 5,5

BODO/GLIMT

Haikin 6

Sjovold 5,5

Bjortuft 5. Dal 106′ Nielsen sv

Gundersen 5

Bjorkan 5. Dal 103′ Sorli 6

Evjen 5,5. Dall’89’ Moe sv

Berg 5

Saltnes 5,5. Dal 57′ Fet 6

Blomberg 5,5. Dal 76′ Maatta 5,5

Hogh 5. Dal 76′ Helemersen 6

FLOP Hauge 4,5

All. Knutsen 5

Arbitro: Stieler (GER) 6,5

Il tabellino di Lazio-Bodo 5-6 dcr

Marcatori: 20′ Castellanos (L), 90’+3 (L) Noslin, 100′ Dia (L), 109′ Helmersen (B)

Ammoniti: 22′ Rovella (L), 35′ Hogh (B), Knutsen (L), 76′ Helmersen (B), 79′ Berg (B)

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic (68′ Tavares); Rovella (84′ Vecino), Guendouzi; Isaksen (84′ Tchaouna) Pedro (68′ Dia), Zaccagni (88′ Noslin); Castellanos.

A disposizione: Dele-Bashiru, Dia, Furlanetto, Gigot, Hysaj, Noslin, Provedel, Tavares, Tchaouna, Vecino.

All. Baroni.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft (106′ Nielsen), Gundersen, Bjorkan (103′ Sorli); Evjen (89′ Moe), Berg, Saltnes (57′ Fet); Blomberg (76′ Maatta), Hogh (76′ Helemersen), Hauge.

A disposizione: Auklend, Bro Hansen, Brondbo, Helmersen, Kjaer, Lund, Maatta, Moe, Nielsen, Sorli.

All. Knutsen.

Note, espulsi: al 120′ Helmersen (B)